Türkiye'nin mesajı Batı'yı endişelendirdi: Harekete geçmekte çok kararlı görünüyorlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar yabancı basına geniş bir yankı uyandırdı. Bakan Fidan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı yaptığı açıklamaları gündemine alan Yunanistan basını, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı mücadelede kararlı olduğunu yazdı.

BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI KOMŞUDA YANKILANDI

Bakan Fidan'ın açıklamalarına atıfta bulunan Yunan medyasından Kathimerini gazetesi, "Türkiye, talepleri karşılanmadığı takdirde YPG'ye karşı saldırı başlatacak" başlığıyla bir haber yayımladı. Türkiye'nin kararlı tutumuna dikkat çeken Kathimerini gazetesi, haberinde, "Türkiye, Ankara'nın taleplerinin karşılanmaması halinde kuzeydoğu Suriye'deki YPG milislerine karşı harekete geçmekte çok kararlı görünüyor" dedi.

Bir diğer Avrupa basını France 24 de Bakan Fidan'ın açıklamalarını yakın takibe aldı. Haberinde skandal ifadelere yer veren Fransa basını France 24, terör örgütü PKK'lı teröristlere "savaşçı" dedi. Fransa basını haberinin devamında ise, "Türkiye, Suriyeli Kürt savaşçılara karşı askeri operasyon tehdidinde bulundu" ifadelerine yer verdi. Ayrıca haberde Fidan'ın "gereğini yapacağız" ifadesine dikkat çekilerek Türkiye'nin teröristlere karşı her an bir operasyon düzenleyebileceği aktarıldı.

"TRUMP'LA "İYİ BİR DOSTLUĞU" VAR"

Uluslararası haber ajansı Reuters da Türkiye'nin yeni bir operasyon başlatmasının an meselesi olduğunu vurgularken Yunan basınından Ethnos gazetesi ise, Bakan Fidan'ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile ilgili açıklamalarına dikkat çekti.

Yunan basını Ethnos, Bakan Fidan'ın açıklamalarını gündemine aldığı haberde, askeri operasyon yönünde yeni tehditlerde bulunduğunu yazarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la "iyi bir dostluğu" olduğunu da vurguladığı aktarıldı.

BAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün akşam CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin temas arayışı içinde olduğuna işaret ederek, İsrail'in çok dolaylı ya da direkt yollardan temas içerisinde olduğu ve temasın içeriği, maksadı ve nereye doğru evrileceğinin önemli olduğunu kaydetti.

Bunun takip edilmesi gereken bir süreç olduğunu aktaran Fidan, bölgedeki bütün temasların takibinin önemine değindi.

Suriye'deki yönetime, ülkenin iyi bir yönetime, güvenliğe, düzene ve huzura ihtiyacı olduğu mesajının verilmesi çağrısını yapan Fidan, Orta Doğu'nun artık savaşlardan bıktığına dikkati çekti.

Fidan, bölgedeki devletlerin artık çatışma ve savaş istemediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstememek bir aşama ama daha önemlisi, bu istememeyi bir siyasal akılla, bir stratejik formülasyonla, bölgede diğer paydaşlarla bir araya gelerek nasıl hayata geçirebilirsiniz? Diğer ülkelerin birbirinden emin olduğu, birbirine kazık atmadığı, birbirinin güvenliğine sahip çıktığı, birbirinin sınırına göz dikmediği ama işbirliğiyle herkesin birbirini kaldırdığı, el birliğiyle bir ortamın oluşturulması. Türkiye, tam da bu noktada gerçekten Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Türkiye'ye olan hizmeti ne kadar büyükse; bölgeye de bu noktada getirdiği vizyon, verdiği mesaj da hep bu oldu."

"SURİYE'DE KİMSE YENİ BİR SAVAŞ GÖRMEK İSTEMİYOR"

Erdoğan'ın mesajını kendisinin de taşıdığına değinen Fidan, "Suriye'de kimse yeni bir savaşı, yeni bir çatışmayı görmek istemiyor. Savaşlara çatışmalara doymuş durumdayız." dedi.

Esed rejimin devrilmesi ve Şam ziyaretinin ardından bazı Avrupa ve bölge ülkelerinden muhatapların, yeni Suriye yönetimine ziyaret ayarlanması için kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Fidan, Ürdün'de diğer ülkelerle toplandıklarında birinin Şam'ı ziyaret etmesi gerektiğini ve kendisinin gidebileceğini söylediğini aktardı. Fidan, Türkiye'nin olgun bir devlet olduğunu belirterek, bunun çok az ülkenin yapabileceği olgun bir dış politik davranış olduğu tespitinde bulundu ve şunları kaydetti:

"Burada tabii bizim muhataplarımızın durduğu yer de fevkalade önemli. Biz onların hassasiyetlerini de esas itibarıyla dikkate alıyoruz. Getirdiğimiz argümanlar, sadece kendimiz için olan argümanlar değil, onların da hassasiyetini gözeten argümanlar."

Fidan, Suriye'deki gelişmelerde ABD ve İsrail'in rolüne yönelik iddialarda, "maksatlı propaganda eğilimi" olduğuna dikkati çekerek, "kendini özne olarak hissetmemenin" söz konusu iddialara yol açtığını belirtti.

Suriye'nin yıllardır "en az 10 dinamik aktörün" fiilen içinde bulunduğu bir saha olduğuna işaret eden Fidan, "Günün sonunda, 'kimin emeği kazandı, kimin faaliyeti kazandı, kim hedeflerine ulaştı' sorusunu belki sormak gerekebilir." diye konuştu.

Fidan, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden en çok fayda sağlayanın İsrail olduğuna ilişkin iddialara dair, İran ve Hizbullah'ın İsrail-Suriye sınırından çekilmesinden dolayı böyle gözüktüğünü ancak "İran veya İranlı milislerin Suriye'deyken İsrail'e karşı askeri bir harekatta bulunmadığını" söyledi.

Suriye toprağının Lübnan'da Hizbullah'ı desteklemek için bir geçiş noktası olarak kullanıldığını dile getiren Fidan, Esed rejiminin de hiçbir zaman İsrail ile derdi olmadığını ve yeteneği bulunmadığı için de olamayacağını; daha çok Lübnan üzerinden bu faaliyetleri hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Fidan, Türkiye açısından da bölgedeki istikrarsızlığın bir an önce bitmesinin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebilmesinin ve en önemlisi ticaret rotalarının yeniden açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Fidan, geçmişte Şam'a çok fazla kez gittiğini belirterek, son ziyaretinde Şam'ın çok ihmal edildiğini gördüğünü ifade etti.

Son yıllarda çok yoğun bir ekonomik çöküş olduğunu ancak insanların tekrar dönmesiyle yeniden bir canlanmanın başladığını dile getiren Fidan, Esed döneminde Kasyun Dağı'na çıkışın yasak olduğunu ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed) Şara ile önce doğduğu mahalleye sonrasında da Kasyun'a gittiklerini anlattı.

Fidan, halkın Kasyun Dağı'nda Şara için tezahürat yaptığını ve ona teveccüh ettiğini dile getirdi.

"ŞARA SİYASİ AÇIDAN YETENEKLİ VE KABİLİYETLİ"

Şara ile Şam'daki temaslarına değinen Fidan, Şara'yı siyasi açıdan yetenekli ve kabiliyetli bulduğunu ve liderlik özelliği olduğunu söyledi.

Fidan, Şara'nın sadece savaşla mücadele alanında değil, İdlib'de halka hizmet ve altyapı konusunda, farklı siyaset ve bakış açılarını bir araya getirme alanında kendisini geliştirdiğini ifade etti.

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