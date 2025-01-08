Egger, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile Ankara'daki görüşmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şeref defterini imzaladığı Türk Kızılay'ın kendileri için önemli bir ortak olduğunu, silahlı çatışmaların yaşandığı 16 ülkede beraber çalıştıklarını anlatan Egger, Yılmaz ile ortaklık ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Egger, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türk Kızılay ile daha yakın işbirliğini hedeflediklerini dile getirerek, ülkedeki iç savaş boyunca halkın su ve elektrik ihtiyacının sağlanması için büyük çaba sarf ettiklerini, bu alanda yapılması gereken daha çok iş olduğunu söyledi.

"Kızılay ile kaynaklarımızı nasıl bir araya getirebileceğimizi ve halk üzerindeki etkiyi nasıl artırabileceğimizi göreceğiz çünkü insani ihtiyaçlar, özellikle İdlib ve Halep dahil olmak üzere ülkenin kuzeyinde hala çok büyük." diye konuşan Egger, Türk Kızılay ile yakın koordinasyon halinde çalışabileceklerini vurguladı.

Egger, birçok Suriyelinin iyileştirilmeye ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle sağlık sisteminin iyileştirilmesine odaklanacaklarını kaydetti.

İç savaş sürecinde kaybolan on binlerce Suriyelinin akıbetinin belirsiz olduğuna ve insanların akrabalarını bulmaya çalıştığına işaret eden Egger, bu konu üzerinde çalışan yetkililere destek olmak için Türk Kızılay ile ICRC'nin irtibat halinde olduğunu belirtti.

- SURİYE'NİN TOPARLANMA SÜRECİNE DESTEK

Egger, Suriye'nin her yerine engelsiz erişime sahip olduklarını paylaşarak, ülkede su ve elektrik gibi temel hizmetlerin yanı sıra yemek ve korunma yardımı da sağladıklarına dikkati çekti.

ICRC'nin Suriye'deki insani yardım çalışmaları için 100 milyon dolarlık bir program hazırlandığını vurgulayan Egger, mali destekçilerin, yardımların kesintisiz sağlanması için gereken yardımı sağlamasını istedi.

Egger, insani yardım alanındaki çabaların, Suriye'nin ilk safhadaki toparlanmasına katkı sağlaması gerektiğinin altını çizerek, altyapı projelerinin bu bağlamda önem arz ettiğini söyledi.

- ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

"Uluslararası toplumu Suriye'ye odaklanmaya devam etmeye çağırıyoruz. Burası büyük bir ülke. Şu anda çok istikrarsız bir bölgede yer alıyor. İnsani yardım ihtiyaçları hala çok önemli boyutlarda." ifadelerini kullanan Egger, Suriyelilerin toparlanması için yapılacakların ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin ülkenin istikrara kavuşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Egger, ülkedeki kritik altyapıların korunması ve Cenevre Sözleşmesi'nde altı çizilen haklara saygı duyulması çağrısında bulundu.

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