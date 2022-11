Türkiye'nin muhtemel Suriye operasyonu öncesi ABD'den dikkat çeken adım! İddiayı yalanlamadılar

ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddiaları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek bu konuda konuşmayacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonları dolayısıyla, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG ile devriye sayılarını azaltan ABD'nin, aynı zamanda Suriye'deki diplomatlar dahil sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e çektiği iddia edildi.

AA muhabirinin medyada yer alan bu iddiaları doğrulayıp doğrulamadıklarına yönelik sorularına CENTCOM, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız, bunu yapmak güçlerimizi tehlikeye atar." yanıtını verdi.

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamadı ancak verilen yazılı yanıtta, benzer sorular aldıklarını kaydederek daha önce yaptıkları gerilimi düşürme çağrısını yineledi. Israrlı sorular üzerine Dışişleri yetkilileri, iddiaları yalanlamazken geçen hafta yapılan açıklamanın ötesinde bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.

PENTAGON: ABD ASKERLERİ ÖRGÜTLE BÖLGEDEKİ DEVRİYELERİNİ AZALTTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: YARIN, HAFTAYA VEYA HER AN OLABİLİR

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek muhtemel kara operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"YARIN, HAFTAYA, HER AN OLABİLİR"

Türkiye her zaman hazır ve nazırdır. Kendi önceliklerimiz konusunda hayata geçirilecek. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir.

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ HESAP VERMEZ"

Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez.