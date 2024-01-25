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Dünya

Türkiye'nin NATO kararı sonrası Macaristan'dan İsveç açıklaması

Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover, İsveç'in NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Özel bir aciliyet hissetmiyorum” dedi.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Türkiye'nin NATO kararı sonrası Macaristan'dan İsveç açıklaması
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İsveç'in NATO üyelik protokolünün TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından gözler Macaristan'a çevrildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın milletvekillerini mümkün olan ilk fırsatta İsveç'in üyeliğini onaylamaya çağıracağını söylemesinin ardından Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover açıklamalarda bulundu. Parlamentoyu toplamak için özel bir aciliyet hissetmediğini belirten Kover, "Üstelik olağanüstü bir durum olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Kover ayrıca, "Macaristan'ın çıkarlarına sürekli karşı çıkan muhalefet partilerinden birinin olağanüstü toplantı çağrısında bulunacağından hiç şüphem yok, ancak bu muhtemelen başarısız olacaktır" şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan dahil 31 üye ülkenin tamamının resmi onayı gerekiyor.

  • macaristan parlamentosu
  • laszlo kover
  • isveç nato

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