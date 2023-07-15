Türkiye'nin NATO kazanımları ABD'de yankı buldu: Erdoğan bitti demeden bitmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki zaferi dünya basınında yankılanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açtığını yazan Amerikan merkezli The Hill gazetesi, İsveç'in NATO'ya katılımının parlamento onayı olmadan garanti edilmesinin uzak ihtimal olduğunu belirtti.

Parlamentonun yaz tatiline girdiği ve dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliğinin oylanmasının Ekim'e kaldığı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda taviz aldığı yazıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB talebi ile ilgili somut bir adım görmemesi halinde İsveç'e üyelik taahhüdünden pekala geri dönebileceği yazılan haberde, F-16 konusu için de benzer durumun geçerli olabileceği belirtildi.



Türk düşmanı senatör Bob Menendez krizine de değinilen haberde, F-16 satışının netlik kazanmaması halinde de Türkiye'nin İsveç konusunda nihai kararı vermeyebileceği belirtildi.



Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde çok sayıda taviz elde ettiği belirtilirken İsveç'in NATO üyeliğinin kesin olmadığı 'Erdoğan bitti demeden bitmeyeceği' yazıldı.

