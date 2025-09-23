İSTANBUL °C / °C
  Türkiye'nin NATO'daki rolüne övgü... ''Hayati bir müttefik''
Dünya

Türkiye'nin NATO'daki rolüne övgü... ''Hayati bir müttefik''

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jan Marian, ülkesinin Türkiye ile yakın temas içinde olduğunu kaydederek Ankara'yı 'hayati NATO müttefiki' olarak nitelendirdi.

AA23 Eylül 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
Marian, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ülkesinin başkenti Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada konuşan Marian, Çekya ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Balkanlardaki durum gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliğindeki yeri ve Filistin meselesine ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Marian, ülkesinin, Türkiye'nin NATO'daki rolünü "çok değerli" gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki rolünü kavradıkları ve "hayati bir NATO müttefiki" olarak gördükleri mesajını veren Marian, Ankara'nın Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemine atıfta bulundu.

Marian, ülkesinin Filistin meselesinde "güçlü bir şekilde" iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Marian, ayrıca İsrail'i tarihsel ve uzun vadeli ortakları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

