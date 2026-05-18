Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini iç hukuka taşıyabilecek kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı iddiaları, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Atina'da diplomatik çevrelerin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, olası karşı adımlar da tartışılmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre hazırlıkları süren düzenleme, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını korumayı ve uluslararası sulardaki hukuki standartlarını netleştirmeyi amaçlıyor. Farklı mevzuatlarda yer alan düzenlemelerin tek çatı altında toplanmasıyla deniz yetki alanlarına ilişkin yasal bütünlüğün sağlanması hedefleniyor.

DENİZ YETKİ ALANLARINA YASAL ÇERÇEVE

Taslak kapsamında Türkiye'nin deniz sınırlarını ilgilendiren münhasır ekonomik bölge (MEB), kıta sahanlığı ve diğer yetki alanlarının hukuki statüsünün temel bir kanunla düzenlenmesi öngörülüyor. Böylece Türkiye'nin kendi yetki alanlarında uygulayacağı hukuki esasların açık biçimde tanımlanması planlanıyor.

Düzenlemede, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime neden olan ve "gri bölge" olarak adlandırılan ada, adacık ve kayalıkların statüsüne de yer verileceği ifade ediliyor. Söz konusu alanların hukuki tanımının uluslararası deniz hukuku ilkeleri çerçevesinde ele alınacağı belirtiliyor.

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon yürütülürken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın teknik görüşlerinin de çalışmaya dahil edildiği aktarıldı. Taslağın Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

YUNAN BASINI: ATİNA TEYAKKUZDA

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi, gelişmeyi "Atina teyakkuzda" başlığıyla gündemine taşıdı. Haberde, Yunanistan'ın yasa taslağının resmileşmesini beklediği ve içeriğe göre resmi tutumun şekilleneceği belirtildi.

To Vima'nın haberine göre Atina, olası bir durumda Türkiye ile ikili diplomatik kanalların yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler platformlarında girişimlerde bulunmayı değerlendiriyor.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini hukuki zemine taşımaya hazırlandığını yazdı.

Gazete, bu sürecin Ege'deki deniz yetki alanı tartışmalarını yeniden alevlendirebileceğini savunurken, Atina ile Ankara arasında "sıcak bir yaz" yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca son dönemde Türkiye'de kamuoyunda Yunanistan karşıtı söylemlerin arttığı yönünde değerlendirmelere de yer verildi.

İSRAİL BASINI: BÖLGESEL GERİLİM ARTABİLİR

İsrail merkezli Emess ise gelişmeyi "Erdoğan endişe verici bir plan başlattı" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Mavi Vatan" doktrininin yasalaşmasının Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini iç hukuk açısından güçlendireceği ve Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkları daha sert diplomatik bir zemine taşıyabileceği öne sürüldü.

İsrail basını, söz konusu adımın Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimleri artırabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.