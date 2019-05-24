Başkan Erdoğan önermişti... İlan edildi: Türk dünyasının Aksakalı

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Türkiye'nin önerisiyle Nazarbayev 'Türk Konseyinin Ömür Boyu Onursal Başkanı' oldu

Başkan Erdoğan'ın önerisiyle Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, 'Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı' ilan edildi.

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Başkan Erdoğan'ın önerisi ve Türk Konseyine üye ülkelerin kabulüyle, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" ilan edildi.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğini önceleyen Türkiye, bu bağlamda Türk coğrafyasındaki ülkelerin birbiriyle ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Türk Konseyinin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle iş birliğinin güçlendirmesine önem veriyor.

Bölgenin önemli ekonomi, ulaştırma ve enerji merkezlerinden biri haline gelen Kazakistan da Türk dünyasının kendi içinde ve dünya sahnesinde gelişmesi için çaba sarf eden ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak Nazarbayev, Kazakistan'ın Avrasya'da önemli bir güç ve uluslararası arenada saygın bir ülke olması için çalışmalar gerçekleştirdi.

Nazarbayev liderliğinde Kazakistan, komşuları ve bölge ülkeleriyle barış içinde yaşama anlayışını pekiştirerek uluslararası alanda ağırlığını artırmayı hedefleyen faaliyetlerde bulundu.

Bu süreçte sosyal ve kültürel uyumda artışın yanı sıra ekonomisi de gelişen Kazakistan, Nazarbayev liderliğinde nükleer silah kapasitesinden vazgeçerek uluslararası güvenliği güçlendirme iradesini ortaya koydu.

Nazarbayev'in önerisiyle Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) süreci hayata geçirildi.

Uluslararası çevrede saygınlığı artan Kazakistan, 2017-2019 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi seçildi.

Kazakistan halihazırda Türk Akademisine ev sahipliği yapıyor ve Türk dünyası içindeki tarihi ve kültürel projelerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor.

"TÜRK DÜNYASININ AKSAKALI"

Sadece Kazakistan'ın değil, Türk dünyasının da lideri olarak görülen Nazarbayev, Türk dünyasını birleştirmek için önemli girişimlerde bulundu.

"Türk dünyasının Aksakalı" olarak görülen Nazarbayev'in liderliği gerek Türkiye'nin Kazakistan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesinde gerek Türk Konseyinin kurulup gelişmesinde büyük rol oynadı.

Türk Konseyinin fikir babası olan Nazarbayev, 1992'den bu yana15 Türk Devlet Başkanları Zirvesinin tümüne katıldı ve Türk Konseyinin pek çok projesinde öncü oldu.

Nazarbayev, akademik ve entelektüel çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Nazarbayev, Kazakistan'ın tarihi, Türk halklarının yaşadıkları büyük bozkırlar ve insanlığın ortak mirasına yaptıkları katkılardan bahsettiği "Büyük Bozkırın Yedi Özelliği" başlıklı bir makale yayımladı.

Nazarbayev, öte yandan Türk devletleri arasındaki etkileşime katkı sağlaması amacıyla ülkesinin Latin alfabesine geçişinde de önemli rol oynadı.

Bütün bunlar ışığında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev'i kabulünde, Nazarbayev'in değerli görüşlerine ve derin tecrübesine ileriki dönemlerde de ihtiyaç duyacaklarını açıklamıştı.

Erdoğan, "Bu anlayışla Nazarbayev'in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdim. Teklifimizin tüm üye ülkelerden kabul gördüğünü büyük bir memnuniyetle öğrendim." demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı, Türk Dünyasının Aksakalı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi üzerine, tüm üye ülkelerin devlet başkanlarının oy birliğiyle Türk Konseyinin Ömür Boyu Onursal Başkanı oldu." ifadesini kullandı.

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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