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Dünya

Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olan Fransa'dan PKK/YPG'ye skandal davet

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlardan rahatsız olduğunu dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, teröristleri 13 Şubat'ta Paris'te düzenlenecek olan Ortadoğu Konferansı'na davet etti.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2025 Perşembe 08:58 - Güncelleme:
Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olan Fransa'dan PKK/YPG'ye skandal davet
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Kürtlerin Fransa'nın 'temel müttefikleri' olduğunu söyleyerek Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdi.

Barrot, yeni Suriye yönetiminde bu grupların da olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlardan da rahatsızlığını dile getirdi.

Fransız bakan, terör örgütü PKK/YPG'lileri 13 Şubat'ta Paris'te düzenlenecek olan Ortadoğu Konferansı'na davet eden Barrot, örgüt ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yapmak istediklerini söyledi.

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