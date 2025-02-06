Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Kürtlerin Fransa'nın 'temel müttefikleri' olduğunu söyleyerek Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdi.

Barrot, yeni Suriye yönetiminde bu grupların da olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlardan da rahatsızlığını dile getirdi.

Fransız bakan, terör örgütü PKK/YPG'lileri 13 Şubat'ta Paris'te düzenlenecek olan Ortadoğu Konferansı'na davet eden Barrot, örgüt ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yapmak istediklerini söyledi.

Dünya basını tarihi zirveyi böyle duyurdu: Merkeze ziyaret

Şara'dan PKK/YPG açıklaması

PKK/YPG, İsrail'den destek istedi!