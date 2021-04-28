Türkiye'nin paylaşımını beğenen meclis üyesini zorla istifa ettirdiler! Ankara'dan sert tepki

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:51 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:51

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'da Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğenen Türk belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım'ın istifaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan Türk diplomatlara ait görseli beğenen Fransa'nın Valence kent meclisinde encümen olarak görev yapan Yasin Yıldırım'ın istifa ettirilmesine tepki gösterdi.

İfade özgürlüğü konusunda her fırsatta ders vermeye çalışanların, huzurlarını bozan gerçeklerle karşılaşınca her türlü baskıyı kendilerine hak gördüklerini kaydeden Kıran, "Terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği diplomatlarımızı yad eden bir siyasetçinin istifaya zorlanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

- ASALA'YI KINAYAN İLETİYİ BEĞENDİĞİ İÇİN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Fransa'nın Valence kent meclisinde encümen olarak görev yapan Yasin Yıldırım, kardeşinin sosyal medyada paylaştığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığının "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görseli beğendi.

Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi.

Yıldırım, baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.