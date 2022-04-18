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Dünya

Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonu rahatsız etti! Avrupa'da skandal görüntüler

Irak'ın kuzeyinde terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Operasyonu başlatıldı. Terör örgütü PKK'ya vurulan bu darbe, Avrupa'daki terör yandaşlarını kızdırdı. Fransa'nın Marsilya kentinde sokaklara dökülen terör sempatizanları ellerinde tuttukları pankartlarla protesto gösterisi düzenledi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:06
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edildi.

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