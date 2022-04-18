Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonu rahatsız etti! Avrupa'da skandal görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edildi.