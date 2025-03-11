Türkiye'nin reform önerisine sürpriz destek: Hiçbir ülke karşı gelmez

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, akademisyenler, gazeteciler ile çok sayıda davetlinin katıldığı panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Erciyes, önemli küresel değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinliğin açılış konuşmasını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erciyes, bugün dünyanın pandemiden iklim krizi, silahlı çatışmalar, savaş, terörizm, ekonomik eşitsizlik ve insani felaketlere kadar kompleks yapılı bir dizi krizden geçtiğine dikkati çekerek, bu durumun, hiçbir ulusun ne kadar güçlü olursa olsun bu sorunlarla tek başına başa çıkamayacağını ortaya koyduğunu kaydetti.

Uluslararası işbirliği, karşılıklı saygı ve dayanışmanın gerekliliğini vurgulayan Erciyes, daha kapsayıcı ve efektif olabilmesi için uluslararası sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Erciyes, çok yanlılığın, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezinde olduğu bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Türkiye, BM'yi daha efektif ve 21. yüzyıl gerçekleriyle daha uyumlu yapma yönünde kararlı bir savunucu olmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi reformu, bu dönüşümün önemli bir unsurudur." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının bugünün dünyasındaki jeopolitik ve ekonomik gerçeklikleri yansıtmadığını ifade eden Erciyes, son dönemde yaşanan krizlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısıyla çoğu zaman, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kararlı bir eylemde bulunamadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Erciyes, Ukrayna, Gazze ve Suriye meselelerinde Konsey'in tanık olunan paralize halinin reformun zaruriyetini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye, daha demokratik, temsiliyetçi, şeffaf ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi tasavvur ediyor." diye konuştu.

En acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin önemli küresel eylemleri engelleyen veto meselesi olduğunu dile getiren Erciyes, "Dünya beşten büyüktür" prensibi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reformun açık bir savunucusu olduğunu vurguladı.

Erciyes, "Daha Adil Bir Dünya" vizyonunun özellikle daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen arayışındaki gelişmekte olan ülkeler arasında yankı bulduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kitabında ifade ettiği gibi, güçlünün haklı olduğundan çok, haklının güçlü olduğu bir sistem için çabalamalıyız." dedi.

Daha adil bir dünya arayışının etik bir görev olduğunu kaydeden Erciyes, kararlı, işbirliği ve birlik içinde hareket edilmesi halinde bunun ulaşılabilir bir hedef olduğunu kaydetti.

Erciyes, Türkiye ve Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nde reform ihtiyacına ilişkin olarak ortak bir anlayış içerisinde olduğuna işaret ederek, Yunanistan'ın da BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi olarak reform sürecine ilişkin yapıcı bir rol üstlenebileceğini dile getirdi.

Türkiye ve Yunanistan'ın ortak sorunlarla karşı karşıya olan iki komşu ülke olduğunu belirten Erciyes, bu ortak sorunların daha derin işbirliğini gerekli kıldığını söyledi.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı Fotoğraf Sergisi de katılımcıların ziyaretine sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.

Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Esra Özsüer'in yaptığı panelde, dünyanın nasıl daha adil olabileceği tartışıldı.

Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Zuhal Mert Uzuner, dünyada yaşanan krizler sonucu oluşan kaotik ortama dikkati çekerek, bu durumla başa çıkabilmek için herkesin aklına gelen ilk cevabın Birleşmiş Milletler (BM) olduğunu ancak BM çözümünün beklentileri karşılayacak kadar kolay olmadığını ifade etti.

BM'nin bir kahraman gibi tüm sorunları çözmesinin beklenemeyeceğini ifade eden Uzuner, çok sayıda farklı ülkenin farklı beklentileri olmasının adaletsizlik kavramını da beraberinde getirdiğini belirtti.

Uzuner, BM'den beklentinin sadece savaşın engellenmesi olması halinde, beklentilerin hayal kırıklığı yaratmayacağını aktararak, "Sürdürülebilir barışçıl bir düzeni büyük güçlerin isteklerine rağmen kuramazsınız." dedi.

BM reformunun bir lüks olarak görülemeyeceğini kaydeden Uzuner, "BM, veto sorunu gibi çok sayıda soruna sahip. BM'nin bir reforma ihtiyacı var." diye konuştu.

Uzuner, reform ihtiyacının sadece Türkiye, Yunanistan, İtalya veya belli ülkeler için değil, pandemi zamanında ekonomiyi etkilemesinde de görüldüğü gibi tüm ülkeler için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bir sürü ortak sorunumuz var. Elimizde tek bir mekanizma var. Bunu reforme etmeliyiz. Bu, uluslararası ilişkilerdeki en önemli gündem maddelerinden biridir." dedi.

- TÜRKİYE'NİN REFORM ÖNERİSİ

Panteion Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Dimitris Triandafilu, Türkiye'nin BM'de reform yapılmasına yönelik önerisinin hiçbir ülkenin karşı gelmeyeceği bir görüş olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın, birçok krizin aynı anda yaşandığı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Triandafilu, dünyanın soğuk savaş sonrasında da büyük bir değişimden geçtiğine işaret etti.

Triandafilu, mevcut sistemdeki aksaklıklar için çözümün çok taraflılık olduğunu belirterek, bunun özellikle küçük ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin savunduğu, uluslararası sistemde az temsil edilen ülkelerin daha çok temsil edilmesine ilişkin görüş üzerinde uzlaşı olduğunu belirten Triandafilu, "Yunanistan da Türkiye de BM sistemine inanan ülkelerdir, bu nedenle iki ülke arasında bu reform konusunda bir hayli uzlaşı olabilir." ifadelerini kullandı.

- ADİL KAVRAMININ NETLEŞTİRİLMESİ

Dimokretio Üniversitesinde görevli Dr. Yorgos Cogopulos ise daha adil bir dünyadan bahsederken "adil" kavramının netleştirilmesi ve kriterlerin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Farklı ülkelerin BM reformuna ilişkin farklı fikirler savunduğunu vurgulayan Cogopulos, "Karşı karşıya olduğumuz gerçek şu: Tüm BM üyesi ülkeler pratikte BM'de reform yapılmasında hemfikir olsa da bunun nasıl yapılabileceği konusunda hemfikir değiller." diye konuştu.

Cogopulos, daha adil bir dünyanın zorunluluk olduğunu vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi daimi temsilcisi 5 ülkenin veto hakkıyla bu süreci engelleyebileceğine inandığını kaydetti.

American College'de görevli Dr. Spiros Kaçulas da adil bir dünya görüşünün çok güzel bir ideal olduğunu belirterek, "Adil bir dünya bir gereklilik ancak hiçbirimizin bunun tam olarak nasıl sağlanacağını bildiğini sanmıyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında ünlü Türk ressam Devrim Erbil'in hayatını anlatan bir belgesel gösterimi de yapıldı.