Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

DW Türkçe'nin haberine göre Alman hükümet sözcüsü, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşmasının NATO içinde de "sürekli ve hararetli bir şekilde tartışılan bir konu" olduğunu söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Başkan Erdoğan son olarak S-400'ler konusunda son yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atılmayacağı mesajını vererek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada bu mesajı yineleyerek, ABD'nin yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği yaptırımlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda hazırlıklar yapıldığını bildirmişti.