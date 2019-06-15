Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler Almanya'yı da rahatsız etti

Alman hükümeti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımından rahatsız oldu. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, 'Alman hükümeti, Türkiye'nin kararını transatlantik ittifaktaki konumu çerçevesinde bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır' açıklaması yaptı.

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DW Türkçe'nin haberine göre Alman hükümet sözcüsü, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşmasının NATO içinde de "sürekli ve hararetli bir şekilde tartışılan bir konu" olduğunu söyledi.
 
BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYMUŞTU
 
Başkan Erdoğan son olarak S-400'ler konusunda son yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atılmayacağı mesajını vererek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada bu mesajı yineleyerek, ABD'nin yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği yaptırımlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda hazırlıklar yapıldığını bildirmişti.
 

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