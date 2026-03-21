Türkiye'nin sahip olduğu avantaj: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edebilir

Ukrayna basınına göre Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışın anahtarı olabilir. Ukrinform kaynaklı habere göre, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Türkiye'nin barış sürecinde kilit aktörlerden biri olabileceğini vurguladı.

"ERDOĞAN SAYILI LİDERLERDEN"

Celal, Türkiye'nin hem diplomatik tecrübesi hem de taraflarla kurduğu dengeli ilişkiler sayesinde Rusya'yı müzakere masasına çekebilecek nadir ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın ise bu süreçte Vladimir Putin ile doğrudan temas kurabilen sayılı liderlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin

BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Ukrayna Radyosu'na konuşan Celal, Ankara'nın daha önce de uluslararası krizlerde arabuluculuk kapasitesini kanıtladığını hatırlatarak, Türkiye'nin Ukrayna, Rusya ve ABD'yi aynı masa etrafında buluşturabilecek güçlü bir diplomatik zemin sunduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal

"ANKARA GÜVENİLİR ARABULUCU"

Türkiye'nin, Rusya ile yakın ilişkilerine rağmen 2014'ten bu yana Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğine işaret eden Celal, bu dengeli yaklaşımın Ankara'yı "güvenilir arabulucu" konumuna taşıdığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin yalnızca görüşmelere ev sahipliği yapmakla kalmayıp gerektiğinde aktif arabuluculuk rolü üstlenmeye de hazır olduğu vurgulandı.

Celal, "Türkiye, Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna edebilecek az sayıdaki ülkeden biri. Sayın Erdoğan da bu süreci yönlendirebilecek liderler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Orta Doğu'daki gelişmelerin, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış arayışını gölgelememesi gerektiğini vurguladığı hatırlatıldı.