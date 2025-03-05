Türkiye'nin savunma sanayisini örnek gösterdi: Artık ABD'ye bağlı olmamalıyız

Fransız Savunma Analisti Anastasiya Shapochkina, katıldığı programda ABD'nin Avrupa'ya yönelik savunma mesajlarının ardından Avrupa ve Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

France24 kanalında Avrupa'nın savunma sanayisinde dışa bağımlılığını eleştiren Savunma Analisti Shapochkina, uluslararası arenada başarılarıyla rağbet gören Türk savunma sanayisine övgüler dizdi. Türkiye'nin savunma sanayisinin kısa sürede elde ettiği başarıları örnek gösteren Fransız savunma analisti, Avrupa'ya seslendi.

"ARTIK AVRUPA, ABD'YE BAĞLI OLMAMALI"

Avrupa ülkelerine Türkiye'yi örnek gösteren Shapochkina, Avrupa'nın artık ABD'ye bağlı olmaması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, ABD'nin silah ambargosuna rağmen beş yıl içinde savunma alanında bağımsızlığını kazanmasını örnek veren Shapochkina, "Türkiye bunu yaptı, siz neden yapamayasınız?" dedi.

Shapochkina, "Artık savunma sanayisini geliştirmek için uzun yıllar beklemeye gerek yok. Bunu her an yapabilirsiniz. 10 yıl beklemenize gerek yok ve kesinlikle kamuoyunun fikrini beklemek zorunda da değilsiniz" şeklinde açıklamada bulundu.

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