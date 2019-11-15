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Türkiye'nin sınır dışı ettiği sayı 9'a çıktı! Ve Merkel'den ilk yorum geldi

Türkiye'den ülkelerine sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçıların Almanya'da güvenlik değerlendirmesinden geçirildiği belirtildi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Merkel, bu kişilerle ilgili Terörle Mücadele Merkezinde güvenlik birimleri tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldığını söyledi.
 
"Böylelikle bu kişilerin bir tehdit oluşturmaması sağlanıyor." diyen Merkel, aksi bir durum yaşanması halinde de olağan mekanizmaların devreye sokulacağını kaydetti.
 
Türkiye'nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı dün Berlin'e ulaşmıştı.
 
Alman basını, Türkiye'den bugün de DEAŞ bağlantılı 2 kadının Almanya'ya sınır dışı edileceğini duyurdu.  

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