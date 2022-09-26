Türkiye'nin ŞİÖ hamlesi Batı bloğunu korkuttu! ''Ağır etkisi olacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gerçekleştirdirdiği ziyaretler çok konuşuldu. Özellikle Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci 52 yıldır devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'ye katılımla ilgili gelen eleştirilere haklı gerekçelerle net bir cevap verdi. Erdoğan, "Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği'ne bu noktada hesap verecek değiliz" diyerek netliğini bir kez daha tüm dünyaya sergiledi.

İŞBİRLİĞİ BEKLENMEDİK BİR HAMLE DEĞİL

Arab News'te yer alan bir haberde Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılım süreci ele alındı.

Haberde, "Uzun yıllar devam eden AB süreci sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen hamle çeşitli eleştirileri de beraberinde getirse de doğrusal düzlemde incelendiğinde Ankara'nın bu hamlesi beklenmedik değil. Ankara'nın Çin ve Hindistan gibi dünyanın en kalabalık ülkeleriyle işbirliği yapması son derece doğal. Ayrıca, Türkiye tarihine bakıldığında Orta Asya'daki Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türki ülkeleriyle etnik ve kültürel bağları bulunuyor. Çin'in Sincan eyaletinde de güçlü bir Türk topluluğu var. Yani bu hamle aslında organik olan bağları yazılı bir işbirliğine dönüştürmekten çokta farklı değil." denildi.

"Türkiye yürüttüğü dengeli politikalar ile bulunduğu jeopolotik konumun avantajlarını yönetmeyi son derece iyi başarıyor. " ifadeleri kullanılan yazıda "Ankara ilkeli tavrından ödün vermeden dünya diplomasisinde de sürdürülebilir ve hakkaniyeti bir tavır sergiliyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE -RUSYA İLİŞKİLERİ

"Bunun en iyi örneklerinden biri ise Türkiye -Rusya ilişkileri..." denilen haberde, "Erdoğan ve Putin çok sık bir araya gelen iki lider. Buna rağmen Ankara, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımıyor ve Ukrayna'yı işgal etmesini yasadışı buluyor. Ayrıca, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzının önündeki engelin kaldırılmasında da çok kritik bir rol oynadı." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu analizde şu ifadeleri dikkatleri çekti:

Türkiye, hem transatlantik toplulukta hem de Asya ülkelerinde çıkarları olan bir ülke. Derin krizdeki iki Ortadoğu ülkesiyle, Suriye ve Irak ile komşudur. Böyle bir ülke taraf değiştirirse, Batı ve Doğu arasındaki güç dengesi üzerinde ağır bir etkisi olacaktır.

Öte yandan Batılı analistler pek çok kez "Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü ile yakınlaşması Avrupa ve ABD'de bazı alarm zillerini çaldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi