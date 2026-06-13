İsrail merkezli Maariv gazetesi, 20 yıl aradan sonra Türkiye ile Mısır'ın "İkili Hava Tatbikatı" düzenlemesini mercek altına aldı. Tel Aviv'in tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan İsrail basını, "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"na "İsrail'in burnunun dibinde: Türklerden akıl almaz hamle" başlığıyla geniş bir yer ayırdı.

"NORMALLEŞMENİN ÖTESİNE GEÇTİ" İTİRAFI

Türkiye ile Mısır'ın ortak tatbikatını "eşi benzeri görülmemiş stratejik bir dönüşüm" olarak niteleyen İsrail basını, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmenin ötesine geçtiğini yazdı.

İki ülkenin Kahire yönetimine ait hava üslerine tatbikat yürüttüğünün altını çizen Tel Aviv basını, Hem sınıf içi eğitimleri hem de uçuş görevlerini kapsayan faaliyetlerde, operasyonel deneyim paylaşımı, ortak harekât yeteneklerinin artırılması ve muharebe konseptlerinin entegrasyonu üzerinde durulduğunu aktardı.

"Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"nın Eylül 2025'te düzenlenen ve 13 yıl sonra yapılan ilk deniz tatbikatı olan "Dostluk Denizi" ortak deniz tatbikatının hemen ardından gelmesinin altını çizen Tel Aviv basını haberinde, iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve siyasi anlaşmalarla desteklenen yeni bir bölgesel mimariyi işaret etti.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALI" TELAŞI

Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmaya vurgu yapan İsrail basını, "Gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği 'Müslüman ittifakının' kurulması artık hiç olmadığı kadar yakın. İsrail tüm bu senaryolara hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Ortak tatbikat gibi ilişkilerin Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın kademeli bir normalleşme sürecinin sonucu olduğuna dikkat çekilirken haberde, "Bu güvenlik iş birliği derinleşirse, Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gibi aktörler süreci yakından izleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve Mısır, askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla gökyüzünde ortak bir eğitim tatbikatı başlatmıştı. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, tatbikata katılmak üzere Mısır'a gitmişti. Mısır ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı", iki ülkenin hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla icra ediliyor. 4 Haziran 2026 tarihinde başlayan askeri eğitimlerin 17 Haziran 2026'ya kadar devam edeceği açıklanmıştı.

3 ADET F-16 UÇAĞI KATILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; tatbikata Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Jet Filo Komutanlığına bağlı 3 adet F-16 savaş uçağı katılıyor. Türk jetleri, Mısır Hava Kuvvetleri unsurları ile birlikte ortak hava görevleri icra ediyor.