Türkiye'nin tarihi projesi komşuyu heyecanlandırdı! Birçok sorunlarına çare olacak

Musullular, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ta ve özellikle Musul kentinde işsizliğe çözüm oluşturacağı ve bölgesel gerilimleri de azaltacağına inanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu'nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde, AA muhabirine konuşan Musullu yetkililer ve uzmanlar, Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak projenin; kent, Irak ve bölgesel faydalarını değerlendirdi.

Gazeteci Fevvaz Tayyip, Musul'u da kapsayan projenin bölgesel ve uluslararası önemde olduğunu ifade ederek, "Kalkınma Yolu Projesi, 1980'lerde ortaya atıldı ancak Irak-İran Savaşı nedeniyle o dönem engellerle karşılaştı ve hayata geçirilmedi. DEAŞ olayları sonrası Irak hükümeti ve parlamento konuyu gündeme getirdi ve projenin hayata geçirilmesi onaylandı. Hükümet, proje kapsamındaki kara yolunun tamamlandığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de projenin bir parçası olduğunu ve buna önem verdiğini söyleyen Tayyip, "Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgeyle yakın değerlere sahip Musul'a siyasal, toplumsal ve kültürel etkileri olacak." dedi.

- "KALKINMA YOLU, BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİ AZALTABİLİR"

Musul merkezli el-Nur Stratejiler ve Diyalog Merkezi Başkanı Celil Muhammed de projenin tamamlanmasıyla Irak'ın bölge ve dünyaya açılacağını söyledi.



"Kalkınma Yolu Projesi, Irak için özellikle ekonomik ve siyasi alanda dönüm noktası teşkil edecek." diyen Muhammed, projenin Irak için siyasi sorunların çözümünde ve büyük ortaklıkların oluşturulması noktasında önemli olduğunu kaydetti.



Celil Muhammed, "Kalkınma Yolu, aynı zamanda bölgedeki gerginliği azaltabilir çünkü büyük ekonomik projelerin gerilimleri azaltma özelliği vardır." diye konuştu.

- "PROJE, İŞSİZ KADINLARA YÖNELİK ÖNEMLİ ÇÖZÜM ALANLARI OLUŞTURACAK"

Musul Valiliği Divanı Kadın Hakları Sorumlusu Rafia Muhammed de Kalkınma Yolu'nun büyük bir proje olduğuna dikkati çekerek, "Söz konusu proje, Musul'daki işsizliğe ve en önemlisi işsiz kadınlara yönelik önemli çözüm alanları oluşturacak." şeklinde konuştu.

Proje sayesinde Musul kentinin kalkınacağını da kaydeden Muhammed, projeden Körfez ve diğer ülkelerin de yararlanacağını dile getirdi.

- MUSUL'DAKİ TÜRK ŞİRKETLERİNİN VARLIĞINDAN MEMNUNİYET DUYULUYOR

Musul Vilayet Meclisi Üyesi Sacide Efendi ise Kalkınma Yolu Projesi'nin Musul özelinde ayrı bir ekonomik öneme sahip olduğunu, kara yolunun Musul üzerinden geçeceğini anımsattı.

Musul'da söz konusu proje kapsamında sanayi bölgeleri ve tren istasyonlarının kurulacağını aktaran Efendi, kentteki proje çalışmalarında Türk şirketlerinin çalışacağından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin tarihi projesinde kilit rol oynayacak! İngiltere'nin hevesi ters tepebilir

Türkleri bölgede görmek istiyorlar

Yaklaşık 440 milyar lira ödenek! Bakan Uraloğlu hedefi açıkladı