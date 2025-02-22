Türkiye'nin 'Tayfun'u panikletti! Yahudi lobisinden kıskaç

Türkiye'nin milli kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun', İsrail için kabusa döndü. ABD'deki Yahudi lobileri ise "Ortadoğu'da ABD ve Rusya haricinde hiçbir ülkede böylesine bir füze yok. Bu İsrail için bir tehdit" propagandasına başladı.

Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte ABD Kongresi'nin iki kanadında da (Senato ve Temsilciler Meclisi) hakim duruma gelen Cumhuriyetçi Parti üyeleri, Yahudi lobisinin kıskacına alındı. Yahudi lobisi Türkiye'yi hedef alan propagandalar yapmaya başladı.

SURİYE'DE ETKİNLER

ABD Kongresi'nden kulis bilgileri paylaşan The Hill'e göre Washington'daki Yahudi lobisi ABD'nin Suriye ve Ortadoğu politikasında "Türkiye'ye dikkat edilmesi" yönünde etkilemeye çalışıyor. Ortadoğu'nun geleceğinin şekillenmesindeki en önemli faktörlerin başında Suriye ve Şam üzerinde büyük bir etki ve güce sahip olan Türkiye'nin kararları geliyor. Lobiciler ayrıca Ankara'nın Suriye'nin hava sahasının güvenliğini sağladığını ve ülkede daimi kara ve hava üslerine sahip olduğunun da altını çiziyorlar.

TEL AVİV ZAYIFLIYOR

Lobi üyeleri, Türkiye'nin bölgede İsrail'i zayıflattığını da ileri sürüyorlar. Diğer yandan National Interest ise Türkiye'nin ilk milli balistik füzes olan 'Tayfun'un "İsrail için kabus" anlamına geldiği iddia edildi. Tayfun'un İsrail'de şok etkisi yarattığını düşünen politikacılar, "Bölgede hipersonik balistik füzeye ABD ve Rusya sahip. İsrail'de bile böyle bir füze yok dolayısıyla bu füze bölgesel güvenlik için tehdittir" fikrine sahipler.

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