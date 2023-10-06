Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik hava harekatları dünya basınında

Terör hedefleri tek tek vurularak imha edildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatı dünya medyasında yankı buldu.

Alman Berliner Morgenpost, internet sitesinde yayımladığı haberde, terör örgütü PKK'nın Türkiye için ne kadar tehlikeli olduğuna dair bir analize yer verdi.

Yazıda, Almanya'nın PKK'nın en önemli eylem alanlarından biri olduğu da belirtildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, harekatın, Ankara'daki terör saldırısının ardından düzenlendiğini yazdı.

Die Zeit da internet sayfasında harekatın Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıdan sonra gerçekleştirildiğine vurgu yaptı, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekata ilişkin açıklamasını aktardı.

Fransız Le monde gazetesi harekatın, Ankara'daki terör saldırısının ardından düzenlendiğini yazdı.

Amerikan yayın kuruluşu Voice of America, harekatı, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyine İHA saldırılarını yoğunlaştırıyor' başlıklı haberle duyurdu.

Haberde, harekatın, Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı saldırının sorumluluğunu PKK'nın üstlenmesinden birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekildi.

CNN International da hava harekatının terör örgütü PKK'nın hafta sonu Ankara'da gerçekleştirdiği saldırının ardından geldiğine dikkat çekti.