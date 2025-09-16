İSTANBUL 27°C / 17°C
Türkiye'nin ürettiği savunma araçlarını kullanıyorlar! Yeni işbirliği sinyali

Türkiye ile ilişkilerinin en iyi seviyesinde olduğuna dikkat çeken Somali Savunma Bakanı Fiqi, silahlı güçlerin Türkiye'nin ürettiği savunma araçlarını kullandığına dikkat çekerek yeni işbirliği istediklerini belirtti.

AA16 Eylül 2025 Salı 11:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin ürettiği savunma araçlarını kullanıyorlar! Yeni işbirliği sinyali
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi seviyede olduğunu belirterek, büyük projeler hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, başta savunma olmak üzere Türkiye-Somali arasındaki ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyareti, AA muhabirine değerlendirdi.

Mogadişu'nun etrafında Eş-Şebab terör örgütünün olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin 2011'de ülkeye yaptığı ziyarete atıfta bulunan Fiqi, "O günü hatırlıyorum. Gerçekten de birkaç gün sonra şehir kurtarıldı ve şu anda başkent 14 yıldır bağımsızlık ve istikrar hissediyor." ifadelerini kullandı.

Bunun nedeninin Somalili kurumların ve başta Türkiye olmak üzere uluslararası dostların işbirliği olduğuna dikkati çeken Fiqi, iki ülke arasındaki ilişkinin en iyi seviyesinde olduğunu vurguladı.

- SİLAHLI GÜÇLER, TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ SAVUNMA ARAÇLARINI KULLANIYOR

Fiqi, Somali ve Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda da gördüğünüz gibi üzerimde uçan Türkiye'nin ürettiği son teknoloji savaş helikopterleri, bununla beraber silahlı güçlerimizin kullandığı ve Türkiye'nin ürettiği büyük savunma araçlarımız var. Ayrıca mutabakat zaptı çerçevesinde (Somali) Özel Kuvvetler de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde Türkiye tarafından eğitildi."

Büyük projeler hayata geçirmek istediklerini belirten Bakan Fiqi, özellikle ülkenin istikrarı için ekonomi alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

- "BU İLİŞKİ BAKİ KALACAK"

Fiqi, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Mogadişu'nun güvenli olmadığını, Somali halkının içinde olduğu açlığı ve durumu hatırladığını söyledi.

"Gerçekten bugün daha iyi bir yerdeyiz ve bu ilişkinin gün geçtikçe ilerleyeceğini görüyorum." şeklinde konuşan Somali Savunma Bakanı, Türkiye'nin en büyük Büyükelçiliğinin de burada olduğuna ve bu ilişkinin baki kalacağına inandığına vurgu yaptı.

