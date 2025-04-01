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Dünya

Türkiye'nin üs kurma ihtimali karşısında korkuya kapıldılar: Hareket özgürlüğümüz tehlikeye girer

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de bir askeri üs kurma ihtimalinin olduğunu iddia etti. Binlerce Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail'in bu konuda endişe duyduğunu yazan ülke basını, “Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin İsrail için 'potansiyel bir tehdit'” olduğunu belirtti. İsrailli bir güvenlik kaynağının da “Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa, bu İsrail'in hareket özgürlüğünü tehlikeye atar” dediği aktarıldı.

Star Gazetesi1 Nisan 2025 Salı 10:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin üs kurma ihtimali karşısında korkuya kapıldılar: Hareket özgürlüğümüz tehlikeye girer
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İsrail basını The Jerusalem Post'da yer alan bir habere göre soykırımcı İsrail, Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasından endişe duyuyor. "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimali 'potansiyel tehdit'" başlığıyla bir haber yayımlayan İsrail basını, ülkenin nasıl bir endişe ve korku içinde olduğunu bir kez gözler önüne serdi.

TÜRK ASKERİ ÜSSÜ İDDİASI İSRAİL'İ PANİKLETTİ

Söz konusu gelişmenin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki artan işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını yazan İsrail basını, 'Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma' iddiasını İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdı.

Haberde İsrailli güvenlik kaynağının "Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa, bu İsrail'in hareket özgürlüğünü tehlikeye atar. Bu, karşı çıktığımız potansiyel bir tehdittir" dediği aktarıldı.

Ayrıca İsrailli güvenlik kaynağının bu açıklamayı 31 Mart Pazartesi yaptığı belirtildi.

İSRAİL ENDİŞE DUYUYOR

İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmasından korktuğunu ve bundan endişe duyduğuna dikkat çeken The Jerusalem Post'da haberinde, "İsrail'in, Suriye hükümetinin Türkiye'nin ülke içinde askeri üsler kurmasına izin verebileceği yönündeki endişesi, Suriye'deki Ahmed el-Şara rejimi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti arasındaki artan işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in siyasi ve güvenlik yetkililerinin bu konuda görüşmeler yaptığını aktaran İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimali olmak üzere birçok konuda görüşme gerçekleştirildiğini aktardı.

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