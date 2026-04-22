  • Türkiye'nin üstlendiği misyona övgü! Makarov: Erdoğan saygın bir lider
Türkiye'nin üstlendiği misyona övgü! Makarov: Erdoğan saygın bir lider

Belarus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Oleg Makarov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki barış misyonunu takdir ettiklerini belirtti. Türkiye ile Belarus'un 'benzer yaklaşımlara' sahip ülkeler olduğunu vurgulayan Makarov, Türkiye'nin saygın ve ciddi bir lidere sahip olduğuna dikkat çekti.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Belarus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Oleg Makarov, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'da (ADF) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Belarus'un "benzer yaklaşımlara" sahip ülkeler olduğunu vurgulayan Makarov, her iki ülkenin de "ciddi ve saygın liderlere" sahip olduğuna dikkati çekti.

Oleg Makarov, Ankara ile Minsk'in hem bölgenin hem de dünyanın barış içinde yaşaması istediğini aktararak iki ülkenin zihinsel anlamada çok sayıda ortak unsurla birbirine bağlandığını söyledi.

"(Türkiye-Belarus) Aramızda çok yüksek bir siyasi güven ve siyasi ilişkiler düzeyi bulunuyor." diyen Makarov, ekonomik potansiyelin de bu yüksek ilişki düzeyine uygun şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Makarov, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği potansiyellerine değinerek "Liderlerimiz (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) gerekli koşulları oluşturdu. Artık geri kalanların bu koşulları somut ekonomik içerikle ve kültürel değişimle, diğer etkileşim unsurlarıyla doldurması gerekiyor." diye konuştu.

- İKİ ÜLKENİN BARIŞA YÖNELİK TUTUMU

Türkiye ile Belarus'un, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barış çağrısı yaptığına işaret eden Makarov, bunun, Ankara ile Minsk'in uzun yıllardır süregelen pozisyonu olduğunu dile getirdi.

Makarov, bu durumun, iyi komşuluk ilkesine dayanan bir tutum ve Belarus dış politikasının temel prensiplerinden biri olduğunu aktardı.

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye'ye gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin üstlendiği barış misyonunu yüksek takdirle karşılıyoruz." diyen Makarov, barışa yönelik görüşmelerin hem Belarus hem de Türkiye'de yapıldığını hatırlattı.

Makarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun, müzakerelere ev sahipliği yapmak ve çatışmaların sona ermesi için bir müzakere platformu oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

  • Belarus Strateji Araştırma
  • Türkiye-Rusya
  • Barış Misyonu

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'nin yeni hedefi Küba mı?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
