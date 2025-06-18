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Dünya

Türkiye'nin üstünlüğünü bu sözlerle kabul ettiler: Satın aldığımız Rafaleler yetersiz

Türkiye'nin hızlı gelişen savunma sanayisinin sürekli olarak gündeminden düşürmeyen Yunan basını, Atina yönetimine tepkilerini artırarak sürdürüyor. Atina hükümetinin aldığı Rafale savaş uçakları ve Belharra fırkateynlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Yunan basını, Türkiye'nin artan caydırıcı gücünün bölgedeki üstünlüğünü pekiştirdiğine vurgu yaptı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK18 Haziran 2025 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Türkiye'nin üstünlüğünü bu sözlerle kabul ettiler: Satın aldığımız Rafaleler yetersiz
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Yunan basınında yer alan son analizlerde, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği dikkat çekici ilerlemelerin, Atina'da ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı. Özellikle insansız hava araçları (SİHA), çıkarma kabiliyetleri ve yerli üretim silah sistemleri konusundaki Türk üstünlüğünün, Yunanistan'ı stratejik düzeyde tedirgin ettiği ifade ediliyor.

Öte yandan Yunan basınında hükümete yönelik eleştiriler artıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde sağladığı atılımlar karşısında "Rafale ve Belharra aldık" söylemiyle yetinilmesini yetersiz bulan açıklamaların yanı sıra, Atina yönetiminin gerçekçi ve kapsamlı bir savunma stratejisi geliştirmekte geciktiğini vurgulanıyor. Ayrıca Yunan analistler, Türkiye'nin hibrit ve yüksek tempolu çatışmalara hazır hale gelirken, Atina'nın yalnızca gösteriş amaçlı yaptığı askeri alımlarla kamuoyunun gözünü boyamaya çalıştığını belirtti.

YUNAN PLANLARI TÜRKİYE KARŞISINDA YETERSİZ

Analizlerde ayrıca Türkiye'nin Ege adaları ve Trakya bölgesi dahil olmak üzere askeri kapasitesini artırdığı, bunun da Yunan savunma planlarını yetersiz bıraktığına özellikle vurgu yapılıyor.

Haberde, Türkiye'nin SİHA kapasitesinin savaş doktrinini değiştirdiğini, Ankara'nın bu hamlelerinin bölgesel dengeleri kendi lehine dönüştürme kapasitesine ulaştığı belirtildi.

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