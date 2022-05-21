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Dünya

Türkiye'nin vetosu ile karşılaşan Finlandiya'ya Rusya'dan kötü haber!

Rusya, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosu ile karşılaşan Finlandiya'nın gaz akışını kesti.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
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NATO üyelik başvurusu yapan ancak Türkiye'nin vetosu ile karşılaşan Finlandiya'ya bir kötü haber de Rusya'da geldi. Rusya'nın ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Finlandiya'ya gaz akışını durdurduğu açıklandı.

Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı.

AFP'de yer alan habere göre; Finlandiyalı enerji şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada ülkenin gaz satın alırken Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği; gaz akışının bu sebeple durdurulduğu söylendi.

Gasum ülkenin, Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini söyledi.

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