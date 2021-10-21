Türkiye'nin yanı başında burun buruna geldiler! Su-30'lar havalandı

Milliyet 21 Ekim 2021 Perşembe 07:35 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 07:35

2021'e girilmesiyle alev topuna dönen Karadeniz'de, ABD ve Rusya bir kez daha kapıştı. Tansiyonun bir gün bile gerilemediği bölgede Rus jetleri, sınırına yaklaşan ABD bombardıman uçaklarıyla yüzleşmek için havalandı.

Benzer bir olay Pazar günü uzak doğuda, bir ABD deniz muhripiyle yaşanan olaydan birkaç gün sonra, Japonya Denizi üzerinde de meydana gelmişti.

Karadeniz Filosu Hava Savunma ve Deniz Havacılık Görev Gücü'nden iki Rus Su-30 avcı uçağı, Karadeniz üzerinde iki ABD Hava Kuvvetleri B-1B süpersonik stratejik bombardıman uçağını engellemek için havalandı.

Rus Zvezda'nın haberine göre, askeri uçaklar Rusya'nın devlet sınırına iki KC-135 tanker uçağı eşliğinde yaklaştı. Amerikan B-1B, Rusya Federasyonu sınırlarından çıkarıldıktan sonra, Rus savaşçıları ana havaalanına döndü.

Rus uçaklarının uçuşunun, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

BİR HAFTADA İKİNCİ YÜZLEŞME

Benzer bir olay Pazar günü, yine uzak doğuda, bir ABD deniz muhripiyle yaşanan olaydan birkaç gün sonra, Japonya Denizi üzerinde de meydana gelmişti.