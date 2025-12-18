Türkiye'nin yanı başında ateşle oyun! Mavi Vatan'a karşı kirli ittifak

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve İsrail arasındaki son dönemde hızlanan askeri hareketlilikle ilgili tehlikeli bir plan açığa çıktı. Geçtiğimiz 3 Kasım'da Yunanistan ve İsrail hava kuvvetleri, Yunan hava sahasında ortak bir hava tatbikatı düzenledi. Tatbikat kapsamında uzun menzilli operasyon senaryoları ve hava-hava yakıt ikmali uygulamaları gerçekleştirildi. 12 Eylül'de de İsrail, GKRY'ye hava savunma sistemi teslimatı gerçekleştirdi. Yunanistan da Evros Adası'na İsrail menşeili SPIKE taşınabilir güdümlü tanksavar füzesi sistemini konuşlandırdı.

İSRAİL'E ALAN AÇIYOR

Tüm bu askeri hareketlilik yaşanırken Yunan TA NEA gazetesi İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin ortak bir tugay kurma planını yazdı. "Son yıllarda Türk askeri gücünün artmasıyla birlikte Atina, GKRY'nin de dahil olacağı alternatif ve daha gelişmiş caydırıcılık çözümlerini değerlendirmeye başladı" ifadesinin kullanıldığı haberde, İsrail ile Yunanistan'ın, Tel Aviv'e ihtiyaç duyduğu stratejik derinliği, Atina'ya da Türk meydan okumalarına karşı kalkan sağlayacak daha yakın askeri işbirliği planları üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Haberde plan şöyle anlatıldı: "Plan Rodos veya Karpatos, Kıbrıs ve İsrail'de gemi, uçak ve diğer altyapıya sahip olacak 2 bin 500 kişilik bir tugay seviyesinde ortak 'hızlı müdahale gücü' oluşturmayı içeriyor. Amaç, Yunanistan'dan bin, İsrail'den bin ve GKRY'den 500 askerden oluşan Yunan ve İsrail Hava Kuvvetleri'nden birer filoya sahip olacak bir güç oluşturmak."

HAVADAN KORUMA

Boru hatlarının ve ötesinin korunması için, Yunanistan'ın bu kuvvette bir fırkateyn ve bir denizaltıya, İsrail'in ise yeni korvetlerinden birine ve kendi denizaltılarından birinin dahil olacağının planlandığına yer verildi. Tüm bu gücün hava desteği ile birlikte devriye gezeceği ifade edildi.

ASKERİ KANATTAN ONAY

Haberde planın Yunanistan'daki üst düzey subaylar ve analistler tarafından da olumlu karşılandığı belirtilerek, "Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis'in, İsrail'in zaman zaman uyguladığı önleyici hamlelere atıfta bulunması tesadüf değildir" denildi. İsrailli analist Shai Gal'in, "Yunanistan-İsrail hızlı müdahale gücü kimseye karşı bir ittifak değil. Stratejik bir boşluğu dolduruyor. Rodos'tan Kıbrıs'a ve İsrail'e kadar platformlar, boru hatları ve elektrik kabloları, bazı aktörlerin 'Mavi Vatan' olarak adlandırdığı bir denizde açıkta bulunuyor" şeklindeki raporuna da atıfta bulunulun.

RUM TARAFINDA GİZLİ TOPLANTI

İsrail basını da Akdeniz ve Ege'deki tehlikeli ortaklığa yer verdi. İsrail basına göre İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, 16 Aralık'ta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle olağandışı bir stratejik görüşme gerçekleştirdi. Kan News'te yer alan habere göre son günlerde yapılan toplantının ana gündemini İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi oluşturdu. Görüşmelerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını ve bölgesel rolünü yakından izleyen Tel Aviv yönetiminin, yeni denge arayışları çerçevesinde şekillendiği ifade edildi. İsrail medyası da geçtiğimiz günlerde Türkiye ile yaşanan bölgesel gerilimlerin ardından İsrail ile Yunanistan arasındaki askerî ve diplomatik ilişkilerin yeniden ivme kazandığını yazdı.