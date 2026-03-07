İSTANBUL 12°C / 4°C
Dünya

Türkiye'nin yanında durdu! ABD'li isimden küstah İsrailliye cevap

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözlerine cevap olarak, Türkiye'nin 'yeni İran olmadığını' belirtti.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 07:39 - Güncelleme:
Luna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye'ye sahip çıkan açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi olan Luna, "Türkiye, yeni İran değildir." sözleriyle Türkiye'nin yanında duruş sergiledi.

Luna, bu sözleriyle Bennett'in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına tepkisini ortaya koyarken, "Biz (ABD) onlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki göstermişti.

Eski İsrail Başbakanı Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.

