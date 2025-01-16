Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ve Balkanlar'daki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Becirovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılabileceği çok fazla alan olduğunu söyledi.

Becirovic, iki ülke arasında son derece dostane ilişkiler bulunduğunu belirterek, dostluklarını daha da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında siyasi ve ekonomik alanda önemli işbirlikleri olduğunu bildiren Becirovic, şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki bağlar sadece ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve manevi. Gerçekten bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha kaliteli ve çok yönlü olmasını istiyoruz. Bosna Hersek, NATO'ya üye olma hedefinde. Türkiye de NATO'nun çok önemli bir üyesi. Türkiye, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme konusunda çok yardımcı oluyor ve bu konuda oldukça minnettarız. Bu nedenle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmek bizim için önemli."

Becirovic, Türkiye ile ekonomi alanındaki ilişkilerin boyutunu da büyütmek istediklerini, bunun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Son yıllarda Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin arttığını dile getiren Becirovic, ikili ticaret hacminde 1 milyar avro hedefini aşmak istediklerini belirtti.

Becirovic, enerji, altyapı gibi birçok alanda da Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha çok güçlenebileceğini vurguladı.

- "DÜNYA ÇAPINDA BİR DEVLET ADAMI OLAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, BOSNA HERSEK'İ DESTEKLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece samimi ve dostane bir ilişkileri olduğunu kaydeden Becirovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Son iki yılda birçok kez bir araya geldik ve çeşitli konuları ele aldık. Bölgede ve Bosna Hersek'te barış ve istikrarı nasıl güçlendirebileceğimiz üzerine görüştük. Dünya çapında bir devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek'i desteklemesi çok önemli. Kendisi Bosna Hersek'in samimi bir dostudur, bunu hem sözleriyle hem de eylemleriyle gösteriyor. Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ve genel olarak Türkiye'nin, barışçıl, istikrarlı, çok etnik yapılı ve bütüncül bir Bosna Hersek'i desteklemesi bizim için son derece önemli."

Becirovic, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla Washington ile olan ittifaklarını da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini söyledi.

ABD'nin, Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini aktaran Becirovic, "ABD'nin Bosna Hersek'e yönelik bu temel politikasının önümüzdeki dönemde de değişmeyeceğini umuyorum." dedi.

- "BOSNA HERSEK'İN AB'YE ENTEGRASYONU SÜRECİNDEKİ EN BÜYÜK ZORLUK, İÇ SİYASİ BLOKAJLAR VE ENGELLER"

Becirovic, Balkanlar'da sınırların değiştirilmesi yönündeki girişimleri felaket olarak gördüklerine işaret ederek, bazı ülkelerin bu girişimler yerine vatandaşların refahını arttırmak için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Sırbistan'ın, Bosna Hersek'in iç işlerine karışmaya çalıştığını belirten Becirovic, "Bu tür çabaların büyük acılara yol açtığını gördük. Bosna Hersek'te anayasal düzeni, barışı ve istikrarı tehdit eden yıkıcı güçler varken, Bosna Hersek'in Avrupa yolculuğu hakkında tahminlerde bulunmak zor. Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecimiz, vatandaşlarımızın yaşam standartları üzerinde büyük ölçüde etkili olacaktır. Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonu sürecinde en büyük zorluk, iç siyasi blokajlar ve engeller olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.