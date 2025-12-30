İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

Türkiye'nin yolunu gözlüyorlar! Petrol ve doğal gaz için tarih verildi

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 'En zor dönemlerde bile Somali'nin yanında oldukları için Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türk milletine teşekkür etmek istiyorum' dedi. Mahmud ayrıca ülkesinin kalkınması noktasında Türkiye ile varılan petrol ve doğal gaz arama anlaşması kapsamında çalışmaların 2026 yılında başlayacağını dile getirdi.

HABER MERKEZİ30 Aralık 2025 Salı 18:56 - Güncelleme:
Türkiye'nin yolunu gözlüyorlar! Petrol ve doğal gaz için tarih verildi
Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somali'nin zor zamanlarında yanında olduğu ve liderliği için teşekkür eden Mahmud, "Özellikle Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditle karşılaştığı bu dönemde, biz, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Somali olarak biz de kendi kuvvetli hükümetimizi kurmak, toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi kurmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud, Türkiye'nin uzun yıllar önce Somaliland ve Somali arasında ara buluculuk çalışmaları yaptığını ve o zamandan beri bu sorunun barışçıl, dostane bir şekilde halledilebilmesi, çözülebilmesi için de çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu bir kere daha tekrarlamıştır. Türkiye, Somali'yi desteklemek üzere Somali'nin yanında olacaktır. Türkiye'nin desteği, Somali'nin ilerlemesinde son derece önemli. Barış, istikrar ve iyileşme için Türkiye'nin işbirliği çok önemli."

Somali'yle ortaklık gösteren bütün kardeş ülkelere, bölgesel kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bu saldırgan tavrı, Somali'yi de içeren bu tavrı kabul edilemez. Aslında bu saldırgan tavır, uluslararası hukukun da ihlalidir. Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasını ihlal eder niteliktedir. Yine Afrika Birliği'ni bir araya getirmiş olan anlaşmaların da diplomasinin de her türlü ilkesini ihlal eder niteliktedir. Toprak bütünlüğü, egemenlik ve bunlara müdahale etmemek bütün uluslararası sistemlerin altındaki temel değerlerdir."

