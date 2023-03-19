İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiyesiz olmayacağını gördüler! Mısır'dan komşuya ölümcül darbe
Dünya

Türkiyesiz olmayacağını gördüler! Mısır'dan komşuya ölümcül darbe

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarına yönelik çetin bir mücadele yürütüyor. Akdeniz ülkelerinin aldığı pozisyon, burada hak iddia eden ülkeler açısından oldukça kritik bir hale geliyor. Akdeniz denkleminde önemli bir yeri olan Mısır, normalleşen ilişkilerle birlikte, Türkiye'ye yönelik ilgi ve alakasını arttırdı. Uzmanlar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir denklemin işlemeyeceğini gördüğünü belirtiyor. Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın yaptığı Mısır ziyaretlerinde çekilen iki fotoğrafı da bu tezi doğrular nitelikte. İşte iki farklı ziyarette verilen gizli mesaj...

19 Mart 2023 Pazar 13:41 - Güncelleme:
Türkiyesiz olmayacağını gördüler! Mısır'dan komşuya ölümcül darbe
ABONE OL

Türkiye ve Mısır arasında ilişkilerin normalleşmesi için tarihi adımlar atıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan her alanda normalleşme mesajları verdi. Bu kritik zirve Yunanistan başta olmak üzere Doğu Akdeniz'i yakından takip eden ülkelerin dikkatini çekti.

KATAR'DAKİ TOKALAŞMA KOMŞUYU RAHATSIZ ETTİ

Katar'daki bu tokalaşma Atina'da rahatsızlık yaratmış Akdeniz'deki gayrimeşru talepleri konusunda endişeye kapılmışlardı. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias hemen ertesi gün gün uçağa atlamış soluğu Kahire'de almıştı.

AKILLARA DENDİAS'IN YAPTIĞI ZİYARET GELDİ

Mısır ile Türkiye'nin normalleşmesi süreci devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 yıl sonra Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldiği o görüntü akıllara Dendias'ın yaptığı ziyareti getirdi.

TÜRKİYE'YE AYRI YUNANİSTAN'A AYRI PROTOKOL

Mısır Türk Dışişleri'ne ayrı Yunanistan'a ayrı protokol uygulamıştı. Dendias daha alçak bir koltukta ağırlanması bugünden bakılınca daha bir anlam kazanıyor.

YUNANİSTAN BAYRAĞI YOK

Bir başka detayda bayraklarda gizli. Dendias'ın ziyaretinde Yunanistan bayrağı yok. Ancak Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesi uluslararası teamüllere uygun.

İki ziyaret arasındaki farklar Doğu Akdeniz mücadelesinde Mısır faktörünün karşı cepheden uzaklaştığı algısını oluşturacak cinsten.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.