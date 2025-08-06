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Dünya

Türkiye'ye 2 gün önce bilgi verildi! Aliyev ve Paşinyan kıta ötesinde imzalayacak

İngiliz basını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD'ye gideceğini ve iki ismin burada mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Konuya ilişkin görüşme hakkında Türkiye'ye 4 Ağustos Salı günü bilgi verildiği aktarıldı.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 07:52 - Güncelleme:
Türkiye'ye 2 gün önce bilgi verildi! Aliyev ve Paşinyan kıta ötesinde imzalayacak
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İngiltere merkezli Middle East Eye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını ve söz konusu görüşmede liderlerin mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı.

İngiltere merkezli Middle East Eye adını açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını yazdı. Haberde, 8 Ağustos'ta bir araya gelmesi beklenen Aliyev ve Paşinyan'ın mutabakat zaptı da imzalayacağı kaydedildi. İki liderin barış anlaşması taslağını değil de mutabakat zaptına imza koyacağı vurgulandı. Haberde ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği ifade edildi.

Ermenistan basınında da geniş yankı bulan Middle East Eye'ın haberinde, "Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlaması beklenen Zengezur Koridoru'na Ermenistan'ın Zengezur Koridoru ifadesine karşı çıkması nedeniyle barış anlaşmasına ulaşılamadığı aktarıldı.

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