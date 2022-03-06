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Dünya

Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta! Tekrar Rus kontrolüne geçti

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Sinop üzerinden yapılan ölçüme göre Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta ve Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesis yönetiminin Rus Kuvvetlerinin eline geçtiğini açıkladı.

IHA6 Mart 2022 Pazar 21:27 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 21:27
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Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından, "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Ukrayna, santralde kontrolün sağlandığını açıklamıştı. Ancak bugün Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi konuya ilişkin açıklama yaparak, "Düzenli personel Zaporijya Nükleer Santrali'ni işletmeye devam ediyor. Ancak tesis yönetimi şu anda sitenin kontrolünü geçen hafta kontrol eden Rus Kuvvetleri komutanının emri altında" ifadelerini kullandı.

Grossi, durumdan ciddi endişe duyduğunu belirterek, santralde altı reaktör ünitesinin teknik işletimiyle ilgili önlemler de dahil olmak üzere, herhangi bir tesis yönetimi eyleminin, Rus komutanının önceden onayını gerektirdiğini açıkladı.

  • Zaporijya Nükleer Santrali
  • Uluslararası Atom Enerji Ajansı
  • Rusya
  • Ukrayna

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