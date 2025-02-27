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Dünya

Türkiye'ye 'birlikte çalışalım' teklifi! Bölgesel ve küresel etkimize vurgu yaptılar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi. Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istediklerini belirten Costa, 'Bu zorlu zamanlarda, Türkiye'nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz' dedi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
Türkiye'ye 'birlikte çalışalım' teklifi! Bölgesel ve küresel etkimize vurgu yaptılar
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Costa, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Costa, "Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

UKRAYNA VE SURİYE MESAJI

Costa, "Bu zorlu zamanlarda, Türkiye'nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz. Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Costa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs görüşmeleri konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.

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