Costa, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Costa, "Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Costa, "Bu zorlu zamanlarda, Türkiye'nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz. Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Costa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs görüşmeleri konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.

AB'nin güvenliği için Türkiye vurgusu