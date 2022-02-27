Türkiye'ye çağrı yaptılar: Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olun

AA 27 Şubat 2022 Pazar 23:20 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 23:30

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi, iki ülke arasında komşuluk ilişkileri ve karşılıklı çıkara dayalı bir diyalogun başlaması temennisinde bulunuldu.

Dünya barışının herkesin sorumluluğunda olduğu, üstünlük kurmak ve aşağılamak için savaşmanın, İslam'da ve tüm semavi dinlerde yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, savaşın tüm taraflar üzerinde yıkıcı sonuçlara neden olacağı ifade edildi. Açıklamada, "askeri güç kullanarak toprak genişletme ve hakimiyet kurma arayışı" reddedildi.

Türkiye ve Pakistan gibi, çatışan her iki tarafla da iyi ilişkileri olan ülkelerden, "yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması için samimi ve ciddi ara buluculuk yapmaları" talebinde bulunulan açıklamada, savaşlarda "tüm dünyanın kaybettiği ancak en çok halkların kaybettiği" vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu." ifadelerini kullanmıştı.