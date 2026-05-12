Türkiye'ye çıkarma yaptılar! Ulusal Silahlanma Direktörü Phaleg: Güçlerimizi birleştirme fırsatımız var

Türkiye-Belçika Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji İşbirliği Konferansı, Belçika Ekonomik Misyonu heyetinin katılımıyla Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, etkinlikteki konuşmasında, 45 Belçikalı firmayı Teknopark İstanbul'da misafir etmenin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirterek, Türkiye ve Belçika'nın uzun yıllardır NATO çatısı altındaki iki müttefik ülke olduğunu söyledi.

Savunma alanındaki bu güçlü ilişkiyi teknoloji geliştirme, inovasyon, ileri mühendislik alanlarında daha da derinleştirebilecekleri bu buluşmanın önemli sonuçlar doğuracağına inandıklarını anlatan Akyol, "Teknopark İstanbul, savunma sanayi, havacılık, uzay, siber güvenlik, yapay zeka ve derin teknoloji alanlarında faaliyet gösteren 600'ün üzerinde firmaya ev sahipliği yapan büyük bir teknoloji merkezidir. Ekosistemimiz içerisinde yaklaşık 11 bin AR-GE mühendisi çalışmakta, 134 girişimimizin portföyünde 565 patent ve faydalı model yer almaktadır." diye konuştu.

Akyol, Teknopark İstanbul'un son 6 yıldır Türkiye'de patent şampiyonu olarak alanında en iyilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, oluşan üretim kültürü, ortak çalışma kapasitesi, teknoloji geliştirme refleksinin Teknopark İstanbul'u farklı kılan temel unsurlardan olduğunu dile getirdi.

Farklı disiplinlerden firmanın aynı zeminde bir araya gelmesinin, bilgi paylaşımını ve ortak üretimi doğal bir sürece dönüştürdüğünü vurgulayan Akyol, "Uluslararasılaştırmayı stratejik bir başlık olarak ele alıyoruz. Özellikle bu yıl bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasını desteklerken yabancı teknoloji şirketleri için de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü bir iş ortağı olmasını önemsiyoruz." dedi.

"TEKNOPARK İSTANBUL'UN KAPILARI BELÇİKALI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE VE İŞBİRLİKLERİNE HER ZAMAN AÇIK"

Abdurrahman Akyol, etkinliğe katılan Belçikalı firmaların sahip olduğu teknoloji birikimini son derece kıymetli bulduklarını belirterek, "Ülkemiz son yıllarda savunma ve yüksek teknoloji alanlarında önemli bir ivme yakalamıştır. Havacılık platformlarından insansız sistemlere, siber güvenlikten uzay çalışmalarına kadar geniş bir alanda geliştirilen projeler Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesinin geldiği noktayı çok iyi göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta gerçekleştirilen SAHA 2026 fuarının Türkiye'nin teknolojide geldiği seviyeyi ve kritik eşiği aştığını gösteren en önemli işaretlerden biri olduğuna değinen Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki ülkenin farklı alanlardaki uzmanlıklarının birbirini tamamlayıcı bir yapı oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu buluşmanın kıymetli tarafı da tam olarak burada. Teknoloji dünyasında kalıcı işbirlikleri çoğu zaman resmi süreçlerden önce aynı vizyonu paylaşan insanların bir araya geldiği bu platformlarda başlıyor. Teknopark İstanbul'un kapıları Belçikalı teknoloji şirketlerine ve işbirliklerine her zaman açık. Bugünkü ziyaretin uzun soluklu ilişkilerin bir başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."

"YENİ İLİŞKİLERİN GETİRDİĞİ FIRSATLARDAN ÇOK MUTLUYUM"

Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Bernard Phaleg ise Belçika heyetinin Teknopark İstanbul'da sıcak bir şekilde karşılanmasının kendileri için bir onur olduğunu belirterek, "Teknopark İstanbul, gerçekleştirilen çalışmaların sayısı ve kalitesiyle son derece dikkati çekici bir kurum." dedi.

Belçika teknoloji sektöründen güçlü bir heyetle birlikte Teknopark İstanbul'daki etkinliğe katıldığını belirten Phaleg, gelecekteki stratejik ilişkiler için fırsatlar, görüşmeler ve fikir alışverişi imkanı bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Phaleg, inovasyon, sanayileşme ve AR-GE'nin dünyanın her yerinde, özellikle de batının doğuyla, doğunun batıyla buluştuğu İstanbul'da gelişmenin motoru olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, ekonominin ve vatandaşların yararına birlikte büyümek için güçlerimizi birleştirme fırsatımız olduğunu biliyoruz. Yeni ilişkilerin getirdiği fırsatlardan çok mutluyum. Teknopark İstanbul'a bugün bize ev sahipliği yaptığı için tekrar teşekkür ederim."

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Keskik, Belçika heyetine Teknopark İstanbul'a ilişkin sunum yaptı. Sunumda teknoparkın tarihi, yapısı ve yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Teknopark İstanbul'a ilişkin bilgi paylaşımının ardından birçok Belçikalı ve Türk teknoloji şirketi faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, şirketler arasındaki ikili görüşmeler ve günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.