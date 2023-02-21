Türkiye'ye geliyorlar: Üzerimize düşeni yapmak istiyoruz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, depremin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı akılalmaz yıkımı ve sonsuz acıyı görmenin herkesin yüreğini parçaladığını söyledi.

Faeser, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, depremzedelere yardım ve yeniden yapılanma için destek sözünü yineledi.

Yıkıcı depremin on binlerce mağduru karşısında yürekten dayanışma göstermek üzere bugün Türkiye'ye gittiklerini belirten Faeser, "Daha fazla yardım ve desteğimizi mümkün olan en iyi şekilde koordine etmek istiyoruz. Bu depremin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı akılalmaz yıkımı ve sonsuz acıyı görmek hepimizin yüreğini parçalıyor." ifadesini kullandı.

Faeser, her şeylerini kaybetmiş depremzedelerin acilen kışa dayanıklı barınaklara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda sahada sağlayabileceğimiz en acil yardım bu. Alman Silahlı Kuvvetleri, 20 uçuşla 340 tondan fazla yardım malzemesini Türkiye'ye getirdi. Bunlar ağırlıklı olarak Alman Federal Teknik Yardım Kurumunun (THW) yardım malzemeleri olmakla birlikte emniyet, Sağlık Bakanlığı ve dayanışma gösteren, destek sağlayan Alman eyaletlerinin de yardım malzemeleridir.

Hava kuvvetleri, bugün de aralarında 100 çadır, 400 kamp yatağı ve 1000'den fazla uyku tulumunun da bulunduğu 13 tonluk yardım malzemesini Türkiye'ye taşıyor. THW tarafından Suriye'nin kuzeybatısı için sağlanan yardım malzemeleri, başta çadırlar, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler olmak üzere 73 tonu bulmaktadır."

- "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Baerbock, halihazırda 50 bine (Türkiye ve Suriye) yakın kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutlarının uzaktan bakıldığında bile neredeyse akılalmaz ve son derece üzücü olduğunu dile getirdi.

Hayatını kaybeden her kişinin arkasında bir kader, kederli aile ve ihtiyaç sahibi yaslı aileler olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Almanya'nın dört bir yanında, Türkiye ve Suriye'de depremler nedeniyle evsiz kalanların ve yaralıların acısını paylaşıyor ve onlarla empati kuruyoruz." dedi.

Baerbock, yeniden yapılanma sürecinde bölge halkının gücünün ve enerjisinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, depremlerin hemen ardından kurtarma ekipleri göndererek, yardım malzemeleri taşıyarak, vizeleri kolaylaştırarak ve mobil vize ofisi kurarak çok hızlı, pratik destek sağladı. Şimdi sahanın durumunu görmek, felaketten etkilenenleri dinlemek ve mümkün olan en iyi şekilde nasıl yardım etmeye devam edebileceğimizi değerlendirmek ve insanlara yeniden bir perspektif kazandırmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz."

Faeser ve Baerbock, önce Gaziantep'te Almanya'ya ait mobil vize ofisini ziyaret edecek ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki çadır kente gidecek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşecek.