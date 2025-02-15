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Dünya

Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti... Avukattan pişkin dilekçe

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ABD'li avukatı, “Türkiye'de öldürülebilir” dedi, iadenin durdurulmasını istedi.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2025 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti... Avukattan pişkin dilekçe
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ABD mahkemesi, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini onayladı ancak avukatları, Tok'un 'hayatının tehlikede olduğunu' iddia ederek iadenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, talep üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanıdı.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok'un Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Herrmann, Tok'un iadesine yönelik itiraz dilekçesi hazırlamak üzere, mahkemeye sürecin 60 gün süreyle durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu. Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığı, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtilen dilekçede, mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi.

İTİRAZA FIRSAT TANINACAK

Bu başvurunun ardından davaya bakan savcı Kristen Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu süreçte, Tok ve Cihantimur'un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacağı ifade edildi.

ABD SÜRECİ İLERLETMEYECEK

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında, "Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok'un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı'na iletecek. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok'u Türkiye'ye teslim etmeyecek. Tok'un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek" ifadelerine yer verildi.

Eylem Tok ve oğlu için karar
  • Eylem Tok
  • Timur Cihantimur
  • MAHKEME

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