‘Türkiye'ye ihtiyacımız var' itirafı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmalıyız

Alman basını, Suriye'de Beşşar Esed karşıtı grupların Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'yı ele geçirmesini yakın takibe alarak Batı'nın bu konuda Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu yazdı. Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin Avusturya'da faaliyet gösteren biriminde Suriye konulu ve başyazar Maximilian Popp imzalı bir haber yayımladı.

"Batı'nın neden şimdi Türkiye'ye ihtiyacı var?" başlığıyla makale kaleme alan Spiegel dergisi, Avrupa ve Amerika'nın Suriye'deki tarafları etkilemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışması gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADILAR

ABD ve Avrupa'ya mesaj veren makalede şu ifadeler yer aldı;

"Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı"

Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu yazan Alman basını, Avrupa'nın savaştaki tarafları etkilemek için elinde bir avantajının bulunmadığına işaret ederek, Esed'in 2012'de Suriye'nin Humus kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyı hatırlattı.

Ayrıca makalede Batı'nın Esed'in 2012'deki kimyasal saldırısına müdahale etmediği için şu anki gelişmelere de etki etme şansının olmadığı aktırıldı.

Türkiye'nin barışçıl ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin tutumuna atıfta bulunan Alman basını, "Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor. Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Star Gazetesi

Hedef Şam... Suriye'de rejim karşıtları stratejik noktayı ele geçirdi

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: Hama'da Hafız Esed heykeli yıkıldı!

Fadime Özkan yazdı... Suriye: Saha değişiyor, masa da değişecek!