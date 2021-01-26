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Dünya

Türkiye'ye ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu

Etiyopya, Türkiye'ye turizm ve spor alanında ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu.

AA26 Ocak 2021 Salı 08:02 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 08:02
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Etiyopya hükümeti, Türkiye ve Türk halkıyla ilişkileri turizm ve spor alanlarında geliştirmek istediklerini bildirdi.

Başbakan Abiy Ahmed'e bağlı Etiyopya Turizm Ofisi Başkanı Seleshi Girma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim atletlerimiz Türkiye'ye gidebilir ve bizim eksik olduğumuz alanlarda eğitim alabilirler." dedi.

Girma, iki ülke arasındaki ilişkileri turizm ve spor alanlarında ilerletmek istediklerini dile getirdi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmak için Etiyopya'nın yüksek rakımlarında Aralık 2020'den bu yana hazırlık yapan Türk milli atletlere teşekkür eden Girma, bu adım ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir alanın daha açılmış olduğunun altını çizdi.

Turizm Ofisi yetkililerinden Fitsum Firdeaweke de Türk milli atletlerin Etiyopya'da hazırlık yapmasının iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması için fırsat olduğunu kaydetti.

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