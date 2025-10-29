Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Berlin Araştırma Direktörü M. Erkut Ayvaz, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'da 6 Mayıs'ta göreve gelen Başbakan Merz'in Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğine işaret eden Ayvaz, bu ziyaretin, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un yaklaşık iki hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin bir devamı olarak da önem arz ettiğini belirtti.

Ayvaz, "Dolayısıyla bu ziyaret, önümüzdeki süreçte, yeni dönemde Türk-Alman ilişkilerinin seyri ve bundan sonra spesifik alanlarda, başta savunma, enerji, ekonomik işbirliği ve ticaret gibi alanlar olmak üzere yoğun işbirliğinin hangi yönde gelişebileceğine ilişkin bir başlangıç anlamı taşıyacaktır." dedi.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki yaklaşık altı ay önce kurulan koalisyon hükûmetinin işbirliğinin beklendiği gibi uyumlu olamamasından dolayı rotasını dış politikaya çevirdiğini aktaran Ayvaz, bu süreçte Merz'in ve Wadephul'un daha aktif bir dış politika arayışının öne çıktığını belirtti.

Ancak Almanya'nın bu aktif dış politikasının ağırlığını yeterli şekilde, özellikle hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD ile ilişkilerde karşılık bulmadığının görüldüğünü aktaran Ayvaz, "Dolayısıyla Alman siyaseti burada Türkiye ile daha iyi ve ivmesini artırdığı ilişkilerde yeni bir ağırlık, yeni bir dinamizm ortaya koymak istiyor. Bu anlamda Türkiye'nin son olarak Gazze ateşkesindeki öneminin hem bölgesel ve uluslararası düzeyde hem de AB'de öne çıkmasıyla birlikte Almanya'nın da burada Türkiye ile işbirliğini öncelikli olarak ele almak istediğini görebiliyoruz." diye konuştu.

Ayvaz, Almanya'nın son iki yılda İsrail ile ilişkilerine değinerek, "Aslında Almanya'nın geride kalan iki yılda İsrail'e yönelik tavrının uluslararası düzlemde eleştirilere sebep olması, Almanya'yı bundan sonraki süreçte daha farklı adımlar atmaya da itiyor. Bu anlamda, bu ziyaret kapsamında işbirliğini artırmak ve ateşkesin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlamak, Almanya'nın da aslında hedeflediği bir husus olabilir." ifadelerini kullandı.

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıllar içerisinde artışının devam ettiğine işaret eden Ayvaz, Merz'in ziyaretinde bunun daha yoğun bir şekilde ele alınmasının beklendiğini vurguladı.

Ayvaz, Eurofighter savaş uçaklarının satışına ilişkin somut bir takvimin de gündeme gelmesinin tahmin edildiğine değinerek, "Bunun dışında, NATO çerçevesindeki işbirliğinin artırılması ve en önemlisi, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un son Ankara ziyaretinde de gündeme gelmiş olan Avrupa Güvenlik Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin de bu mekanizmaya entegrasyonu hususunun gündeme gelmesi beklenebilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin stratejik olarak devam ettiğinin Türk hükümeti ve yetkilileri tarafından sıklıkla altının çizildiğini anımsatan Ayvaz, bunun yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin de ele alınması beklenen hususlar olduğunu anlattı.

Ayvaz, "Bu konuda da Almanya'nın (yeni hükümetinin), bir önceki üç partili koalisyon hükümetine kıyasla daha yapıcı ve somut işbirliğinin neticeye de ulaşabildiği bir yaklaşımı benimseyebileceği sinyalleri verilmekte. Dolayısıyla bu üç hususun görüşmelerde de altının çizilmesi ve somut bir çerçevenin oluşturulması beklenebilir." dedi.

Almanya'daki mevcut hükümetin Türkiye'ye yönelik daha ön yargısız ve ikili ilişkilerde aynı seviyeyi hedefleyen bir yaklaşımı benimseyebileceği sinyallerinin görüldüğünü aktaran Ayvaz, şunları kaydetti:



"Özellikle dış politikada ve bu ikili ilişkilerde daha pragmatik ve ideolojik reflekslerden arındırılmış, çözüm odaklı bir işbirliği ile bilhassa ticaret, ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarında karşılıklı kazancın sağlandığı ve her iki ülkenin de birlikte yol kat edebileceği bir süreci beklemek kuvvetle muhtemeldir."

