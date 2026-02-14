'Türkiye'ye karşı acilen' itirafı! Altay tankına 180 adet Leopard ile hazırlık yapıyorlar

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan habere göre, Yunan Genelkurmay Başkanlığı, tankların ateş kontrol sistemini modern bir versiyonla değiştirmeye ve Ukrayna savaşından alınan derslerden hareketle koruyucu kafesler dahil yeni önlemlerle aktif korumayı artırmak amacıyla çalışma başlatıldığını duyurdu.

180 adet Leopard 2A4 tankını kapsayan bu programın, esasen tankın motorunun ve tüm elektronik ve sensörlerinin değiştirilmesini, ek zırh eklenmesini ve 120 mm'lik topun aynı kalibrede ancak daha uzun yeni bir namlu ile değiştirilmesini öngördüğü ifade edildi.

Haberde, modernizasyon tmamlandığında, Yunanistan'ın, 170 adet Leopard 2A6 ve 183 adet Leopard 2A7'den oluşan, Avrupa'nın en büyük ve en yetenekli Leopard 2 ana muharebe tankı filolarından birine sahip olacağı ifade edildi.

ALTAY HAREKETLİLİĞİ

Yunanistan'ın söz konusu adımı Altay Ana Muharebe Tankı için geliştirilen yerli ve millî BATU motorunun fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Yabancı basında geçtiğimiz günlerde yer alan bir habere göre, 2025'te teslim edilen üç seri üretim Altay tankına kıyasla, 2026 yılında Türk Kara Kuvvetlerine en az 10 adet Altay ana muharebe tankının teslim edilmesinin planlandığı ifade edildi. Bunun ise yıllık teslimatlarda üç kattan fazla bir artış anlamına geldiği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Leopard 2A4 tanklarını modernize etmeye başladığı ifade edildi.

Haberde, Yunanistan'ın tank modernizasyonu adımının Türkiye'deki askeri gelişmelerle yakından bağlantılı olduğu açıkça dile getirildi.