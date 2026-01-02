İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0369
  • EURO
    50,5452
  • ALTIN
    6067.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'ye karşı düşmanca tutum panikletti! AB anında kulaklarını çekti
Dünya

Türkiye'ye karşı düşmanca tutum panikletti! AB anında kulaklarını çekti

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı, dünden itibaren 6 aylığına Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçti. Üç yıldır süren Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle büyük güvenlik endişeleri yaşayan Birlik, Türkiye'ye yönelik 'düşmanca tutum'a karşı alarmda. AB, dönem başkanlığını devralan Rum yönetimini, 'Türkiye'ye karşı düşmanca tutum bölgesel savunma yapısını zayıflatır' diyerek uyardı.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Türkiye'ye karşı düşmanca tutum panikletti! AB anında kulaklarını çekti
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı 1 Ocak itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçti. GKRY'nin İsrail ve Yunanistan ile ortak savunma gücü anlaşmasıyla Türkiye'ye karşı düşmanca tutumu AB ve NATO yetkililerini tedirgin etti.

İsrail gazetesi Maariv'in Politico'ya dayandırdığı haberde, AB'li diplomatların, NATO'nun önemli müttefiki olan Ankara ile güvenlik işbirliğinin stratejik bir gereklilikten ziyade siyasi bir kaldıraç olarak ele alınmasından ciddi şekilde endişe duyduklarına vurgu yaptı.

Nikos Hristodulidis

İSTİKRARI TEHLİKEYE ATAR

NATO ve AB'deki diplomatların, GKRY'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımının, bölgesel güvenliği zayıflatabileceğinden endişe duyduğuna işaret edildi. Haberde, yetkililerin güvenlik işbirliğinin siyasi pazarlık kozu olarak kullanılma girişimlerinin Avrupa'nın savunma yapısını zayıflatmasından korktuğu aktarıldı. Raporda Avrupalı yetkililerin, Türkiye'yi dışlayan bir Avrupa savunma çerçevesinin kıtanın genel güvenlik duruşunu önemli ölçüde zayıflatacağı yönündeki ifadelerine yer verildi. AB'li yetkililere göre, GKRY ile Türkiye arasındaki siyasi anlaşmazlıkların kolektif güvenlik çıkarlarının önüne geçirilmesi Doğu Akdeniz'deki önemli anlaşmaları ve istikrarı tehlikeye atabilir.

BRÜKSEL KARŞI ÇIKTI

Haberde gerilimin merkezinde, Türkiye'nin AB'nin yaklaşık 150 milyar avroluk "Avrupa Savunma Eylemi" (SAFE) programına katılımı ve AB–NATO entegrasyonunun geleceği yer alıyor. GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in bu dosyayı bir baskı aracı haline getirmek istediğine dair verdiği sinyallerin Brüksel'de tepkiyle karşılandığı, bu yaklaşımın AB'nin ortak güvenlik çıkarlarıyla çeliştiği aktarıldı.

Haberde Türk savunma sanayiinin önemine dikkat çekildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.