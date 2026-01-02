Türkiye'ye karşı düşmanca tutum panikletti! AB anında kulaklarını çekti

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı 1 Ocak itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçti. GKRY'nin İsrail ve Yunanistan ile ortak savunma gücü anlaşmasıyla Türkiye'ye karşı düşmanca tutumu AB ve NATO yetkililerini tedirgin etti.

İsrail gazetesi Maariv'in Politico'ya dayandırdığı haberde, AB'li diplomatların, NATO'nun önemli müttefiki olan Ankara ile güvenlik işbirliğinin stratejik bir gereklilikten ziyade siyasi bir kaldıraç olarak ele alınmasından ciddi şekilde endişe duyduklarına vurgu yaptı.

İSTİKRARI TEHLİKEYE ATAR

NATO ve AB'deki diplomatların, GKRY'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımının, bölgesel güvenliği zayıflatabileceğinden endişe duyduğuna işaret edildi. Haberde, yetkililerin güvenlik işbirliğinin siyasi pazarlık kozu olarak kullanılma girişimlerinin Avrupa'nın savunma yapısını zayıflatmasından korktuğu aktarıldı. Raporda Avrupalı yetkililerin, Türkiye'yi dışlayan bir Avrupa savunma çerçevesinin kıtanın genel güvenlik duruşunu önemli ölçüde zayıflatacağı yönündeki ifadelerine yer verildi. AB'li yetkililere göre, GKRY ile Türkiye arasındaki siyasi anlaşmazlıkların kolektif güvenlik çıkarlarının önüne geçirilmesi Doğu Akdeniz'deki önemli anlaşmaları ve istikrarı tehlikeye atabilir.

BRÜKSEL KARŞI ÇIKTI

Haberde gerilimin merkezinde, Türkiye'nin AB'nin yaklaşık 150 milyar avroluk "Avrupa Savunma Eylemi" (SAFE) programına katılımı ve AB–NATO entegrasyonunun geleceği yer alıyor. GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in bu dosyayı bir baskı aracı haline getirmek istediğine dair verdiği sinyallerin Brüksel'de tepkiyle karşılandığı, bu yaklaşımın AB'nin ortak güvenlik çıkarlarıyla çeliştiği aktarıldı.

Haberde Türk savunma sanayiinin önemine dikkat çekildi.