''Türkiye'ye karşı Rusya'ya pay vermeliyiz''... Türk ordusunun varlığı korkuttu

Esed sonrası Türkiye'nin Suriye'de artan nüfusu ABD basını tarafından endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

7 Nisan'da Oval Ofis'te yapılan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını dile getirdiğini yazan ABD basını, Netanyahu için işlerin zor olacağı yorumunda bulundu.

Kulisler konuşan Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşme ihtimalinin İsrail için konuyu daha karmaşık hale getireceği belirtildi.

Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin İran'ın yerini aldığını iddia eden ABD basını, söz konusu gelişmenin ABD ve İsrail için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye'deki yükselişinin engellenmesi için ABD'ye çağrı yapılan analiz yazısında Rusya'nın Hmeymim hava üssündeki varlığına işaret edilerek, "Rusya ve Türkiye arasındaki özellikle Suriye'deki tarihi rekabet göz önüne alındığında, Rusya'ya Suriye'de bir pay vermek Türkiye'ye karşı bir denge unsuru olabilir. ABD, Türk ordusunun Rus veya Suriye ordularının bıraktığı boşluğu doldurmamasını sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.