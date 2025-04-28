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Dünya

''Türkiye'ye karşı Rusya'ya pay vermeliyiz''... Türk ordusunun varlığı korkuttu

Suriye'de Türkiye'nin artan varlığını hazmedemeyen ABD basını, Rusya'nın Hmeymim hava üssündeki varlığına işaret ederek, 'Rusya ve Türkiye arasındaki özellikle Suriye'deki tarihi rekabet göz önüne alındığında, Rusya'ya Suriye'de bir pay vermek Türkiye'ye karşı bir denge unsuru olabilir. ABD, Türk ordusunun Rus veya Suriye ordularının bıraktığı boşluğu doldurmamasını sağlamalıdır' ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi28 Nisan 2025 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
''Türkiye'ye karşı Rusya'ya pay vermeliyiz''... Türk ordusunun varlığı korkuttu
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Esed sonrası Türkiye'nin Suriye'de artan nüfusu ABD basını tarafından endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

7 Nisan'da Oval Ofis'te yapılan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını dile getirdiğini yazan ABD basını, Netanyahu için işlerin zor olacağı yorumunda bulundu.

TRUMP, ŞARA İLE GÖRÜŞEBİLİR

Kulisler konuşan Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşme ihtimalinin İsrail için konuyu daha karmaşık hale getireceği belirtildi.

Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin İran'ın yerini aldığını iddia eden ABD basını, söz konusu gelişmenin ABD ve İsrail için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

TÜRKİYE KORKUSU RUSYA'YA YANAŞTIRDI

Türkiye'nin Suriye'deki yükselişinin engellenmesi için ABD'ye çağrı yapılan analiz yazısında Rusya'nın Hmeymim hava üssündeki varlığına işaret edilerek, "Rusya ve Türkiye arasındaki özellikle Suriye'deki tarihi rekabet göz önüne alındığında, Rusya'ya Suriye'de bir pay vermek Türkiye'ye karşı bir denge unsuru olabilir. ABD, Türk ordusunun Rus veya Suriye ordularının bıraktığı boşluğu doldurmamasını sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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