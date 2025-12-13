Türkiye'ye karşı sinsi F-35 planı! Katil gizli kapılar arkasına geçti

Gazze'de binlerce sivili katleden ve sık sık ateşkesi bozan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Suudi Arabistan'ın almayı planladığı F-35 savaş uçakların iki ülkeye satışını engellemek için ABD'de gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile sürekli görüşme halinde olan "Gazze Kasabı" Netanyahu'nun bu kapsamda Washington'da yoğun bir diplomatik kulis yürüttü öne sürüldü.

NETANYAHU'NUN GİZLİ TOPLANTILARI İFŞA OLDU

Bu iddiayı ortaya atan komşu ülke Yunanistan'ın önde gelen basın kuruluşlarından Kathimerini gazetesi, yayınladığı haberde Netanyahu'nun gizli toplantılarını ifşa etti. Atina basını, Trump'ın yeni başkanlığının yaklaşık son on bir ayı boyunca İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı'nın tek bir kez bile görüş ayrılığı yaşamadığına dikkat çekti. Kathimerini bunun nedeninin Netanyahu'nun Trump'ın söylediklerine katıldığı için değil, anlaşmazlıklarını kamuoyuna yansıtmamayı tercih etmelerinden kaynakladığını belirtti.

Trump ile "Gazze Kasabı" Netanyahu'nun kameralar önünde uyum içinde arka planda ise farklı bir durumda olduğunu yazan Yunan basını, Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planını örnek gösterdi.

TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞINI ENGELLEME ÇABASI

"Gazze Kasabı"nın Trump'ın hiçbir planını reddetmediğini yazan Atina basını, "Kameralar önünde ABD ve İsrail liderlikleri "uyum içinde" görünürken, kameraların arkasında Netanyahu cephesinin Türkiye'ye Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarının satışını engellemeye yönelik adımlar attığı görülüyor." dedi.

ABD başkanı Trump, Eylül ve Kasım aylarında Beyaz Saray'da sırasıyla Başkan Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerde, bu uçakların Ankara ve Riyad'a satılması ihtimaline olumlu baktığını vurgulamıştı. Kathimerini'ye göre, Trump'ın bu tutumu, "Ortadoğu'da F-35'e sahip tek ülke olmanın sağladığı niteliksel hava üstünlüğünü korumak isteyen İsrail liderliğinde endişe yaratıyor.

LOCKHEED MARTİN CEO'SUYLA GÖRÜŞTÜ

İsrail'in söz konusu satışları engellemeye yönelik girişimlerine çoktan başladığını yazan Kathimerini gazetesi, İsrailli analist Ben Caspit'in Al-Monitor'de yazdığı iddiaları referans gösterdi. Atina basını, "Gazze Kasabı" Netanyahu'nun 1 Aralık akşamı Kudüs'teki ofisinde F-35'lerin üreticisi olan ABD'li Lockheed Martin'in CEO'su Frank S. John ile görüştüğünü hatırlattı.

Riyad'ın ABD'den 48 adede kadar F-35 satın almakla ilgilenirken, Türkiye'nin de yaklaşık 40 uçak için yeşil ışık almak istediği ifade edilen haberde, "Netanyahu cephesinin, özellikle Türkiye'ye satışın önünü kesmek istediği açık." ifadeleri kullanıldı.