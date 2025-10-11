İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

''Türkiye'ye muhtacız'' itirafı: Avrupa Birliği'nden Yunan'a baskı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) kapsamına dahil edilmesini istediğini yazdı. Gazete, Yunanistan'ın itirazına sadece Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) destek verdiğini, diğer AB üyelerinin ise Türkiye'nin NATO'daki ikinci büyük orduya ve güçlü savunma sanayisine sahip olması nedeniyle Ankara'nın katılımını desteklediğini aktardı.

11 Ekim 2025 Cumartesi 16:36
''Türkiye'ye muhtacız'' itirafı: Avrupa Birliği'nden Yunan'a baskı
Haberde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün pazartesi Atina'ya yapacağı ziyarette, Yunan hükümetine Ankara'nın programa katılımına yönelik vetosundan vazgeçmesi yönünde baskı yapmasının beklendiği ifade edildi.

SAFE programı kapsamında kredi başvurusu yapacak ülkeler için son tarihin 30 Kasım olması nedeniyle baskının arttığına dikkati çekilen haberde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ege'deki anlaşmazlıklar ve "casus belli" kararı nedeniyle Türkiye'nin SAFE'ye katılımına onay vermeyeceğini yinelediği hatırlatıldı.

Gazete, Yunanistan'ın itirazına sadece Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) destek verdiğini, diğer AB üyelerinin ise Türkiye'nin NATO'daki ikinci büyük orduya ve güçlü savunma sanayisine sahip olması nedeniyle Ankara'nın katılımını desteklediğini aktardı.

Haberde ayrıca İskandinav ülkelerinin de Ankara'nın SAFE'ye katılımına sıcak baktıkları bilgisine yer verildi.

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin savunma harcamalarının artırılması yönündeki baskıları neticesinde kararlaştırdığı savunmada 2030 hedeflerinin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, SAFE aracı kapsamında toplamda 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak savunma sanayisi yatırımlarını finanse edebilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

Mevcut durumda Türkiye gibi AB'ye aday ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB üyesi ülkeler, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

