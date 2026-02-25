Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan, Seul'ü ziyaret eden Bakan Baayraktar ile Kore ve Türkiye arasında devam eden nükleer enerji işbirliğindeki ilerlemeyi görüştü.

Kim'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Koreli Bakan, iki ülke arasındaki ticaret ve sanayi iş birliğini genişletme yollarını görüşmek üzere Seul'de Bayraktar ile bir araya geldi. Bu görüşmenin, iki ülke liderlerinin Kasım ayında gerçekleştirdiği zirvenin ardından yapılan kritik bir öneme sahip olduğu dile getirildi.

GÜNEY KORE'NİN HEDEFİNDE SİNOP VAR

The Korea Times'ın haberine göre, Güney Kore'nin devlet şirketi Korea Electric Power Corp. (KEPCO) ve Türkiye Nükleer Enerji A.Ş., 2025 zirvesi sırasında bir mutabakat zaptı imzalayarak nükleer enerji sektöründeki iş birliklerini genişletme konusunda anlaştılar. Habere göre, KEPCO, Türkiye'nin Sinop'ta ikinci nükleer santralini inşa etme planına katılmayı hedefliyor.

Mutabakat zaptı kapsamında, iki şirket nükleer santral projesiyle ilgili ön fizibilite çalışmasına başladı.

KORE'DEN TÜRKİYE'YE TEKLİF

Bugün yapılan görüşmede Bakan Kim, Bayraktar'a Kore'nin nükleer santral inşa etme ve işletme konusunda 50 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin projesi için "en uygun" ortak olduğunu söyledi ve iki ülke arasında bu alanda daha derin bir ortaklık çağrısında bulundu.

Haberde ayrıca, küresel ticaretteki artan belirsizlikler ortamında Kim'in, biyosağlık, altyapı ve savunma gibi stratejik sektörlerin yanı sıra kritik mineraller ve tedarik zincirlerinde daha güçlü iş birliği çağrısında bulunduğu ve iki ülke arasında geçen yıl 10,7 milyar dolarlık rekor düzeydeki ticaret hacmine övgüde bulunduğu belirtildi.

BAKAN BAYRAKTAR: NÜKLEER ENERJİ VE KRİTİK MİNERALLER ALANINDAKİ VİZYONUMUZU ELE ALDIK

Seul'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar ise, "Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Sayın Kim Jung-Kwan ile nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki vizyonumuzu ele aldık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda nükleer enerjiyi enerji arz güvenliğimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Akkuyu'da devam eden sürecin yanı sıra Sinop ve Trakya projeleriyle büyük ölçekli kapasitemizi artırmayı; küçük modüler reaktörleri de devreye alarak 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede nükleer teknolojilerde teknik iş birliği, mühendislik kapasitesi ve yerli sanayi katkısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller alanında iki ülkenin birbirini tamamlayan kapasitesini güçlendirecek somut iş birliği seçeneklerini görüştük" dedi.