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Dünya

Türkiye'ye özel parantez açtılar! Uçuşlar 18 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı 18 Aralık'ta yeniden açılışa hazırlanıyor. Çalışmaların hız kazandığını ve aprondaki uçakların bakımlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Suriye Hava Yolları Uçak Bakım Müdürü Samer Radi, önce iç hatlarda uçuşların yapılacağını ardından da yurt dışı uçuşların başlayacağını söyledi. Daha sonra Türkiye'ye, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya uçuşların başlamasını beklediğini belirten Samer Radi, 'Şam'dan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin herhangi bir yerine uçuşun çok önemli olduğunu düşünüyorum' dedi.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Türkiye'ye özel parantez açtılar! Uçuşlar 18 Aralık'ta başlıyor
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Suriye'deki 18 Aralık'ta yeniden açılışa hazırlanan Şam Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalar hız kazandı, aprondaki uçaklar havadan görüntülendi. İç hatlarda uçuşun başlamasını ardından Türkiye'ye uçuşun çok önemli olduğunu söyleyen Suriye Hava Yolları Uçak Bakım Müdürü Samer Radi, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya uçuşların başlamasını beklediğini belirtti.

TÜRKİYE'YE UÇUŞLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı, yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Rejim güçleri ve havalimanı personelinin çekilmesinin ardından muhaliflerin devraldığı havalimanında başlatılan çalışmalar hızlandı. Temizlik çalışmaları devam ederken, ekipler apronda bekleyen uçakları test etmeye başladı. Uçuşa uygunluk testlerinden geçirilen uçaklar havadan görüntülendi.

TÜRKİYE VE AVRUPA'YA DAHA SONRA BAŞLAYACAK

Suriye Hava Yolları Uçak Bakım Müdürü Samer Radi yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Uçaktaki tüm sistemleri kontrol ediyoruz. Uçak yakın zamanda uçuşa hazır inşallah. Bakım, uçuş operasyonu ve yer hizmetleri departmanlarımız birlikte çalışıyor. Her şey hızla ilerliyor. İnşallah yakında havalimanını hizmete açacağız. Şimdilik iç hat uçuşlarıyla başlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Türkiye'ye, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya uçuşların başlamasını beklediğini belirten Samer Radi, "Şam'dan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin herhangi bir yerine uçuşun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

  • Şam Havalimanı
  • Yurt içi uçuşlar
  • Uçak bakımı

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