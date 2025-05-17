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Dünya

Türkiye'ye özendiler: Doğal gaz ve petrole yeni yatırım talimatı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de 75 milyar metreküplük rezerv müjdesi bazı ülkelere yeni yatırım kararı aldırdı. Türkiye, dünyada ses getiren savunmasının yanı sıra enerjide, turizmde ve ulaşımda her geçen gün daha da büyürken Rusya'dan doğal gaz ve petrole yönelik yeni yatırımlar için talimat geldi.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
Türkiye'ye özendiler: Doğal gaz ve petrole yeni yatırım talimatı
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Kremlin, Putin'in Arktik bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili hükümete verdiği talimatları yayımladı.

Buna göre, "Volhov-Murmansk" doğal gaz boru hattının 2030'a kadar tamamlanması planlandı. Projede hükümetin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom görevlendirildi.

Hükümete, 2026'ya kadar iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatı verilirken, Arktik bölgesinin geliştirilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile birlikte bir yatırım fonu kurulması planlanıyor.

Putin, Arktik'te turizm bölgelerine yönelik çalışma yapılması talimatı da verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.

Arktik bölgesi kıyılarının yaklaşık yarısını kontrol eden Rusya, aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli oranda sahibi konumunda.

Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesiyle bölgedeki gemi faaliyetleri artarken, Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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